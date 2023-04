Des jardins lumineux

Les luminaires muraux sont installés directement sur les murs extérieurs et peuvent fournir un éclairage d’accentuation ou général selon les besoins. Les luminaires de sol, sont quant à eux, utilisés pour éclairer les allées, les entrées et les jardins. Enfin, les luminaires suspendus ou guirlandes, permettent de donner du style et du caractère en éclairant les espaces de repos comme les terrasses. Pour certains d’entre eux, la fonction RGB permet d’ajouter une touche de couleur et d’ambiance aux jardins afin de créer l’atmosphère parfaite pour une soirée entre amis ou une soirée détente en famille.



Concernant la sécurité au jardin, les luminaires équipés de caméra sont également très pratiques car ils offrent une double fonctionnalité. Non seulement ils éclairent les zones extérieures mais ils permettent aussi de surveiller les activités autour de sa maison grâce à la caméra intégrée.



En bref, des éléments très importants pour l’aménagement des espaces extérieurs, que ce soit pour des raisons de sécurité ou de décoration ! Mais le choix n’est souvent pas aisé… Résistance, adaptation au climat et économie sont les maîtres mots essentiels qui assureront longévité et efficacité à ces oasis lumineuses !



Au travers de sa collection 2023, LEDVANCE plonge les jardins dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. La marque propose des luminaires tendances, décoratifs, économiques et

Gamme solaire by LEDVANCE : beaucoup de personnalité et peu d'énergie !

Les luminaires extérieurs solaires sont la solution idéale pour éclairer les jardins ou les terrasses, tout en réduisant la consommation d’énergie et en contribuant à la préservation de l’environnement. Ces luminaires fonctionnent grâce à l’énergie solaire, captée par des panneaux solaires intégrés. Ils rechargent une batterie interne pendant la journée. Cette énergie est ensuite utilisée pour alimenter les LED qui éclairent l’espace extérieur pendant la nuit.

Économiser de l'énergie mais aussi... de l'argent !

Les luminaires extérieurs solaires sont faciles à installer et ne nécessitent aucun branchement électrique, ce qui les rend pratiques et économiques : ils utilisent le soleil, une source d’énergie renouvelable et gratuite. Ils sont également très polyvalents et peuvent être utilisés pour éclairer une grande variété de zones extérieures, notamment les entrées, les allées, les patios et les jardins…



En plus de leur praticité, les luminaires extérieurs solaires sont également très esthétiques et peuvent ajouter une touche de charme et de sophistication. Ils sont disponibles dans une grande variété de styles et de designs, des plus classiques aux plus modernes, ce qui permet de trouver facilement un modèle qui convient aux goûts de tous !



La marque LEDVANCE propose une large gamme de luminaires extérieurs solaires de haute qualité, conçus pour répondre à tous les besoins. Améliorer l’éclairage des espaces extérieurs tout en réduisant son empreinte environnementale et son budget devient possible !