Panasonic innove au service de la transition énergétique sur Interclima

Avec une année 2024 reconnue mondialement comme une des plus chaudes jamais traversées, réaliser rapidement la transition énergétique devient incontournable. Panasonic pour sa part déploie depuis longtemps déjà sa propre stratégie de décarbonation : Panasonic Green Impact. Au cœur d’un panel de dispositifs et de possibilités, deux leviers s’imposent pour décarboner les systèmes CVC : les pompes à chaleur pour remplacer des systèmes fossiles, et le recours aux fluides naturels comme le R290 ou le CO2.

Dans cette droite lignée, Panasonic revendique déjà 4 séries de solutions fonctionnant aux réfrigérants naturels. Destinées au marché du résidentiel, les pompes à chaleur Aquarea Série L et M s’imposent comme des solutions performantes et efficaces fonctionnant au fluide R290. La PAC Big Aquarea T-CAP Série M, bientôt fabriquée en France et toujours basée sur le fluide R290 s’impose comme la solution pour les immeubles résidentiels et un remplacement idéal et bas carbone aux chaudières gaz ou fioul de grosse capacité.

Destinées au secteur du tertiaire (de l’immeuble de bureau à l’hôpital en passant par les centres commerciaux) les solutions ECO-iW Aqua G Blue, des PAC air-eau réversibles de grande capacités constituent, elles aussi, des solutions décarbonées particulièrement efficaces. Ces dernières possèdent également la particularité d’être fabriqués en France ce qui réduit d’autant leur impact carbone.

Basée sur le fluide frigorigène le plus vertueux qui soit, le CO2, la gamme de réfrigération commerciale de Panasonic allie elle aussi performances et efficacité.

Toutes ces solutions sont à découvrir sur le stand de Panasonic (Stand G082), installé au cœur du Hall 3.

