Décorer sa façade avec PRB RÉVOMUR M

Préserver ses murs et leur donner une belle allure en appliquant PRB RÉVOMUR M, un enduit organique de qualité et éco-conçu pour protéger et décorer ses murs intérieurs et extérieurs. La couleur et le rendu final contribuent à l’esthétique et au style de l’habitation. PRB RÉVOMUR M est un enduit organique structuré éco-conçu, destiné aux murs intérieurs et extérieurs pour des travaux neufs ou en rénovation. En plus d’habiller vos murs, PRB RÉVOMUR M les protège, avec une solution formulée avec 35 % de matières premières recyclées.

Enduire sa façade Pour commencer, il est important de préparer sa façade avant d’appliquer l’enduit désiré.

En effet, ce revêtement plastique épais (RPE) peut s’appliquer sur de nombreux supports tels que les panneaux préfabriqués, les bétons, les banchés et ragrées (D.T.U. 23.1), les enduits traditionnels (D.T.U. 261) ou monocouches, les supports plâtres. Avant d’utiliser PRB RÉVOMUR M, il est nécessaire de s’assurer que ses supports soient secs, plans, propres, sains et solides, dépourvus de toute pulvérulence ou trace d’huile de décoffrage. Commencez par nettoyer sa façade et rebouchez les imperfections éventuelles. Vous pourrez ensuite appliquer PRB RÉVOMUR M manuellement qui est un produit directement prêt à l’emploi.

Son application peut se faire à l’aide d’une taloche plastique ou inoxydable, au rouleau de mousse alvéolée, selon la finition désirée, en épaisseur régulière.

L’application peut également se faire mécaniquement en projetant PRB RÉVOMUR M, puis en l’étalant à la taloche plastique.

Doté d’une granulométrie moyenne, le PRB RÉVOMUR M est très confortable d’application.

Ce RPE est fibré, permettant de réduire le phénomène d’apparition de microfissures et de protéger plus durablement la façade.

Utilisable en intérieur, certifié EXCELL+ et A+, il émet très peu de composés organiques volatils (COV), permettant de conserver un air intérieur sain. Large choix de coloris Adapté pour la finition de votre façade, le PRB RÉVOMUR M est un enduit organique structuré aux performances techniques remarquables. Le PRB RÉVOMUR M est proposé en finition talochée ou roulée et est disponible dans de nombreuses teintes lumineuses de notre nuancier PRB COLOR EVOLUTION.

De nouvelles couleurs sont à venir très prochainement avec nos nouveaux nuanciers HARMONY. Ces nouveaux guides de couleurs offriront un large choix de teintes, vous invitant à créer des façades tendance au service de votre inspiration. Pour en savoir plus exit_to_app