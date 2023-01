Des formations techniques dédiées à la PAC air/eau disponibles sur Rennes, dans le nouveau centre créé par le Comptoir CVC

Un nouveau centre de formation est opérationnel dans les locaux entièrement rénovés du Comptoir CVC, à Rennes. Il accueille des stagiaires pour des formations sur les pompes à chaleur air/eau Hitachi, visant une maîtrise complète.

Un centre dédié aux PAC air/eau Hitachi

Au sein du Comptoir CVC, Fabien Leclerc, Responsable Technique, a piloté le projet en collaboration avec Pascal Dybich, formateur Hitachi et a ainsi bénéficié de l’expertise Hitachi pour la mise en place de ce nouveau centre de formation.



Pascal Dybich a imaginé les schémas hydrauliques et Fabien Leclerc a coordonné tous les travaux ainsi que les installations avec l’implication d’un installateur de l’agence du Comptoir CVC.



Depuis plusieurs années déjà, Comptoir CVC investit dans la formation et dispose d’un formateur dédié au sein du Comptoir de Rennes, Fabien Leclerc, qui intervient depuis 5 années.



Les formations proposées concernent exclusivement la gamme de PAC Air/Eau Hitachi au sein d’une superficie totale de 150 m2.

100% de la gamme Yutaki installée pour allier théorie et pratique

La partie atelier comporte de nombreux équipements sur 90m2, intégrant 100% de la gamme actuelle de PAC air/eau Hitachi : Yutaki S et S Combi, Yutaki M, Yutaki S80, ainsi que la nouvelle gamme Yutaki H à liaisons hydrauliques.

Toutes les PAC sont en fonctionnement pour assurer la partie pratique. Une salle de cours de 60m2 attenante permet d’aborder également les notions plus théoriques.



Ces formations permettent aux clients installateurs de maîtriser et suivre l’évolution des technologies de la PAC air/eau Hitachi depuis l’installation et la mise en service jusqu'au dépannage.

Comptoir CVC, un acteur qui se développe

Présent depuis plus de 5 ans dans la distribution de solutions durables, le Comptoir CVC est le partenaire exclusif Hitachi sur le grand Ouest.



L’entreprise poursuit sa croissance en misant beaucoup sur la formation et la montée en compétence des professionnels, grâce à la formation. Le nouveau centre de formation ouvert à Rennes depuis le 16 janvier confirme bien cette volonté première. Fort de ses 8 points de vente, le Comptoir CVC accompagne au quotidien un réseau d’installateurs professionnels, promoteurs et bureaux d’étude grâce à une équipe qui se densifie et qui comptabilise désormais 70 personnes.

Pour en savoir plus exit_to_app