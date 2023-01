Projecteurs LED avec ou sans détecteur de mouvement theLeda S

Les projecteurs LED theLeda S sont destinés à l’éclairage extérieur (entrées de cours, terrasses, chemins, carports et garages).

La nouvelle série theLeda S de Theben comprend le modèle theLeda S8-100 doté d'un projecteur LED de 8,5 W (900 lumens) et le modèle theLeda S17-lOO équipé de deux projecteurs LED de 8,5 W chacun (soit 17 W au total et 2 x 900 lumens). Leur température de lumière est de 4 000 K pour délivrer un éclairage blanc neutre.

Conçus pour un usage de confort de sécurité en extérieur (entrées de cours, terrasses, chemins, carports et garages), les spots LED sont pivotables à l'horizontale et inclinables de 70 0 vers le bas. Le theLeda S8 100 permet un éclairage mural par la rotation à 180 0 de son projecteur.



Conformément à sa signature « energy saving confort », Theben propose des appareils aux performances d'économie d'énergie optimisée avec ces nouveaux projecteurs à LED dont la consommation en veille est inférieure à 0,4 W !

Proposés en coloris blanc (WH) et noir (BK), les theLeda S8-100 et theLeda SI 7-1 00 sont discrets et élégants grâce à leur design plat, épuré et sobre.

Une détection de mouvement optimale signée Theben

Le détecteur de mouvement des theLeda S possède un angle de détection circulaire à 1 80 0 avec une portée de 10 mètres (pour une hauteur de montage mural de 2,5 m) La zone de détection peut être réduite selon les besoins La commande de l'éclairage est automatique en fonction de la présence et de la luminosité, et le déclenchement manuel est possible par bouton-poussoir.

La temporisation d'éclairage est réglable de 10 secondes à 30 minutes et la plage de réglage de la luminosité va de 2 à 500 lux.

Le montage et la mise en service sont rapides et simples : le potentiomètre est facilement accessible sur la tête de capteur. La fonction « test » vérifie que l'endroit préalablement choisi est bien couvert Conçus pour un usage extérieur, les theLeda S ont un indice d'étanchéité IP55.



Pour la couverture de plus grands espaces à éclairer, les theLeda S peuvent être associés à des projecteurs LED de la même série, sans détecteur de mouvement, par un raccordement en mode maître/esclave.