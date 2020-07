Dans la continuité de sa montée en gamme et de son repositionnement en tant que supermarché de proximité, LIDL France a repensé le modèle de ses magasins. Sa philosophie : améliorer le confort de ses clients et de ses collaborateurs, et réduire au maximum son empreinte écologique.

Le choix de la membrane ULTRAPLYTM TPO, pour le nouvel établissement des Ulis qui a ouvert ses portes en décembre 2019, illustre cette stratégie premium. Cette solution répond au cahier des charges exigeant de la maîtrise d’ouvrage et de l’agence d’architecture Lak’s Design grâce à un bilan carbone parmi les meilleurs du marché de l’étanchéité des toitures terrasses.

Durabilité de plus de 35 ans

Thermoplastique, la membrane ULTRAPLYTM TPO est exempte de plastifiants. Elle résiste ainsi aux UV et conserve sa souplesse dans le temps. Dotée d’une armature en polyester tissée, elle supprime les risques de poinçonnement et de déchirure. Elle est également classée RG5, le niveau maximal pour la résistance à la grêle (test avec boule de glace de 5 cm de diamètre projetée à plus de 30 m/s). Un avantage lors des tempêtes soudaines et violentes.

Compatibilité avec le photovoltaïque

920 m² de panneaux solaires (1,65 x 0,99 m) ont été installés pour assurer l’autoconsommation du magasin (électricité, chauffage, réfrigérateurs…). Le complexe « membrane ULTRAPLYTM TPO FIRESTONE BUILDING PRODUCTS et rail pour panneau photovoltaïque DOME SOLAR » possède une ETN certifiée par Alpes Contrôles ga ge de fiabilité.L’ensemble se fixe par soudure de rails sur l’étanchéité TPO, supprimant les ponts thermiques et permettant de conserver l’étanchéité intacte.

Toiture réfléchissante performante

La couleur gris clair de la membrane reflète les rayons solaires. La toiture capte alors moins la chaleur participant à l’optimisation du rendement photovoltaïque de l’installation et au confort thermique des occupants. ULTRAPLYTM TPO existe également en blanc (teinté dans la masse), renforçant la baisse de température de surface et le bien-être intérieur.



Au total, 2 300 m² de membranes ULTRAPLYTM TPO recouvrent une isolation composée d’un premier lit en perlite (écran thermique pour le respect de la réglementation feu) et de panneaux de polyuréthane L e tout est installé sur un bac acier et une charpente bois. « Habitués des membranes synthétiques, nous avons été séduit s par ce produit de chez FIRESTONE. ULTRAPLYTM TPO est un e solution rassurant e par sa robustesse , que l’on mesure simplement au toucher par ra pport à une autre membrane d’épaisseur équivalente. La simplicité de mise en oeuvre est également un vrai plus pour le poseur tout comme le suivi sur chantier du fournisseur , unique en son genre. L’ATE x a permis une validation rapide du bureau de contrôle sur le procédé. », explique Nicolas HERNANDEZ, Directeur Général de la société HERKRUG ÉTANCHÉITÉ, étancheur agréé FIRESTONE BUILDING PRODUCTS.



Crédit photos : FIRESTONE BUILDING PRODUCTS