Des portes palières anti-effraction Dierre France peintes à la main pour un chantier parisien !

Des produits techniques et esthétiques, c’est la promesse de Dierre France. Véritable référence sur le marché de la fermeture de sécurité, ils sont en capacité de répondre à tous les besoins et à tous les projets : de l’habitat individuel à l’habitat collectif en passant par le tertiaire et l’hôtellerie, ils peuvent équiper tout type de bâtiment, que ce soit dans le cadre de projet neufs ou de rénovation.

En tant qu’experts des fermetures de sécurité, ils ont été sollicités dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments résidentiels au cœur du quartier de Ménilmontant à Paris.



Ainsi, ils ont fourni au total 369 portes palières anti-effraction modèle Firecut New Asso EI30 PJX en 1 vantail.



Il s’agit de portes alliant à la fois des performances anti-effraction Classe 3 avec serrure de haute sécurité A2P* BP1 et des performances coupe-feu 30 minutes. Elles bénéficient également de propriétés d’affaiblissement acoustique (39 dB), de transmission thermique (1,3 W/m²K) et de perméabilité à l’air Classe 2.



Chaque porte est équipée d’un carénage baguette, de charnières réglables micron, d’un microviseur grand angle ainsi que d’un entrebâilleur. Côté esthétique, elles sont, à l’intérieur, revêtues d’un revêtement blanc RAL 9010 avec une béquille sur plaque finition bronze.

Mais c’est à l’extérieur que se trouve toute l’originalité de la porte ! En effet, suite à une demande spécifique du cabinet d’architectes parisien en charge du projet, c’est un panneau en bois brut à peindre qui a été fourni, et c’est une artiste peintre qui est venue personnaliser le revêtement en retravaillant les nuances et les nervures du bois pour un produit fini unique. En complément, un bouton fixe central finition bronze a été installé pour terminer la porte.



Ce chantier montre une fois de plus que les portes Dierre France peuvent s’implanter dans n’importe quel environnement pour devenir de véritables objets d’ameublement et de décoration.



