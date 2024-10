Transition énergétique : Installation de tuiles solaires à la Caserne Clarke, Landrecies (59)

Un patrimoine historique restauré pour la transition énergétique

Construite au XVIIIe siècle pour abriter les régiments de cavalerie, la Caserne Clarke, bâtiment emblématique de Landrecies, bénéficie aujourd'hui d'une rénovation énergétique. Restauré par la Communauté de Communes, ce bâtiment, avec ses matériaux historiques (briques rouges, pierres et tuiles en terre cuite), fait désormais place à une installation photovoltaïque en autoconsommation collective.

Des tuiles solaires intégrées au style architectural

La toiture du bâtiment, vieillissante, a été remplacée par 900 m² de tuiles en terre cuite TENORD HUGUENOT, complétées par 600 tuiles solaires MAX d’EDILIANS sur 300 m², produisant 36 kWc d'électricité. Ces tuiles, parfaitement adaptées à l'esthétique du bâtiment, permettent une intégration discrète et harmonieuse tout en répondant aux besoins d'énergie renouvelable.

Autoconsommation collective et production d’électricité verte

Depuis janvier 2024, la Caserne Clarke produit 960 000 kWh sur 30 ans, couvrant 37% de sa consommation d'énergie, et redistribue 90% du surplus en autoconsommation collective vers le centre administratif, le conservatoire de musique de Le Quesnoy et les déchetteries de Landrecies et Le Quesnoy. Cet investissement de plus de 310 000 €, subventionné par l’État et la région, devrait être amorti d'ici 12 ans.

Un impact écologique majeur

L'installation des tuiles solaires permet de réduire la consommation énergétique de la Caserne Clarke de 32 000 kWh/an, évitant ainsi l'émission de 63 tonnes de CO 2 sur la durée de vie de l'installation. Cet engagement renforce la position du Pays de Mormal en tant qu'acteur clé de la transition énergétique en Hauts-de-France, tout en préservant le patrimoine local.

