Les trappes de visite GEOSYSTEM® V60 et V120 vous offrent un degré de résistance au feu EI60 ou EI120 : coupe-feu 1 heure ou 2 heures.

Faciles au montage et conformes aux normes en vigueur, les trappes de visite GEOSYSTEM® peuvent être installées dans des gaines techniques, des murs massifs ou en tant qu’ouvertures de passage dans des cloisons de séparation.



Les trappes d’accès GEOSYSTEM® se composent d’un bâti réalisé par assemblage de plaques de plâtre résistantes au feu et de deux vantaux successifs. Le premier vantail faisant office d’habillage esthétique bénéficie d’une ouverture/fermeture par simple pression sur la trappe tandis que le second vantail, amovible, est équipé de deux targettes en acier permettant de le retirer.



Les trappes sont disponibles pour des poses verticales ou horizontales et existent en plusieurs dimensions. La plus petite dimension de l’ouvrant commence à partir de 200x200 mm.



Pour télécharger la fiche technique des trappes GEOSYSTEM® consultez cette page.

