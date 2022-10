Des trappes de visite coupe-feu pour toutes vos installations

Les trappes de visite GEOSTAFF vous offrent un degré de résistance au feu EI60 ou EI120 : coupe-feu 1 heure ou 2 heures.

Les trappes de visite coupe-feu 1 heure ou 2 heures : EI60 ou EI120, conformes aux normes en vigueur, s’utilisent dans des gaines techniques, des murs massifs ou en tant qu’ouvertures de passage dans des cloisons de séparation.



Les trappes de visite coupe-feu Geostaff horizontales et verticales sont disponibles pour des dimensions allant de 200 x 200 mm jusqu’à 800 x 800 mm pour les poses horizontales et de 200 x 200 mm jusqu’à 1500 x 1000 mm dans le cas de poses verticales.



D’une durée coupe-feu EI 60 et 120, nos trappes de visite peuvent se monter sur nos produits GEOTEC® et GEOFLAM®.



Avantages de nos trappes coupe-feu :

Facilité de mise en œuvre

Produit approuvé pour le montage dans des encoffrements GEOFLAM ® et GEOTEC ®

et GEOTEC Testé pour des résistances au feu 1 heure (EI60) et 2 heures (EI120)

Trappe de visite horizontale coupe-feu 1 à 2 heures de dimensions allant de 200 x 200 mm jusqu'à 800 x 800 mm pour les poses horizontales

Applications :

Pose dans des protections de gaines techniques

Nos trappes de visite coupe-feu peuvent se monter sur nos produits GEOTEC ® et GEOFLAM ®

et GEOFLAM Supports validés : tout plafond en plaques de plâtre

Trappe de visite verticale coupe-feu 1 à 2 heures de dimensions allant de 700 x 700 mm jusqu’à 1500 x 1000 mm pour les poses verticales

Applications :

Pose dans des protections de gaines techniques

Nos trappes de visite coupe-feu peuvent se monter sur nos produits GEOTEC ® et GEOFLAM ®

et GEOFLAM Supports validés : cloisons en plaques de plâtre, maçonnerie et carreaux de plâtre

Trappe de visite coupe-feu verticale GEOSYSTEM V60 & V120 1 à 2 heures de dimensions allant de 200 x 200 mm jusqu’à 600 x 600 mm pour les poses verticales.

Applications :

Encoffrements de gaines techniques GEOTEC ® et GEOFLAM ®

et GEOFLAM Murs massifs

Cloisons ou contre-cloisons

Parois en carreaux de plâtre

Pour télécharger les fiches techniques des trappes verticales ou horizontales, consultez cette page.



Pour plus d’informations sur les solutions de ventilation et de désenfumage proposées par votre spécialiste du coupe-feu GEOSTAFF, consultez notre site internet.

