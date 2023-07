Dierre France : des fermetures de sécurité design pour tous vos projets !

Grâce à sa large gamme de produits, à la fois techniques et esthétiques, Dierre France peut répondre à tous les besoins d’équipement des différents types de structures : bureaux, logements individuels et collectifs, bâtiments industriels, entrepôts, établissements recevant du public...



Leurs références de portes métalliques techniques sont nombreuses et offrent des caractéristiques techniques diverses et variées :

Coupe-feu ou multi-usages,

Battantes ou coulissantes,

Un vantail ou 2 vantaux,

Dimensions standards, sur-mesure et même grandes dimensions,

Vitrées

Elles peuvent être personnalisées avec un RAL, une finition, des options et accessoires.



Elles sont parfaitement adaptées pour équiper notamment des halls d’entrée, des espaces communs, des locaux techniques, des parkings. Pour les caves et autres celliers, Dierre France propose même une gamme dédiée : les UNDER.



Pour les portes palières, Dierre France propose tout autant de modèles de portes anti-effraction, qui encore une fois offrent un large éventail de performances :

Serrures de haute sécurité A2P* ou A2P**,

Serrures mécaniques ou motorisées,

Affaiblissement acoustique,

Transmission thermique,

Performance coupe-feu,

Étanchéité AEV

L’avantage des portes anti-effraction Dierre, c’est qu’elles sont personnalisables : du revêtement intérieur au revêtement extérieur en passant par le béquillage (modèle, couleur, finition) et les accessoires, les portes peuvent s’adapter à n’importe quel environnement ou décoration.



Pour les projets immobiliers, et notamment pour équiper l’intérieur de logements, Dierre France a encore une fois les portes qu’il vous faut !

Pour un gain considérable d’espace, ils proposent des châssis pour portes à galandage : des structures métalliques faciles et rapides à monter qui s’insèrent dans un mur en cloison placoplâtre ou en maçonnerie à enduire et qui permettent de faire coulisser silencieusement une porte hors et dans le mur. Les châssis existent en version 1 vantail et 2 vantaux.



En tant qu’experts des solutions de fermeture, ils proposent une solution complète qui inclue évidemment les portes coulissantes pour leurs châssis à galandage. La gamme ISY, c’est leur gamme de portes intérieures en bois, elles aussi personnalisables grâce à un large éventail de couleurs et de nuances, qui peuvent aussi bien être fournies en version coulissante, pour les châssis à galandage, mais aussi en version battante, qu’ils peuvent faire dans la même finition pour une parfaite homogénéité des intérieurs.



Avec Dierre France, vous êtes sûrs de faire le choix du style et de la sécurité. Leurs portes métalliques techniques et anti-effraction répondent strictement aux normes de sécurité fixées par la réglementation. Elles sont testées et homologuées en laboratoires français et européens pour s’assurer de leur conformité vis-à-vis des normes vigueur. L’esthétique est tout aussi important : pour eux, les portes ne sont plus uniquement le moyen de sécuriser une pièce, elles sont de véritables objets d’ameublement stylisés donnant de la personnalité aux constructions dans lesquelles elles sont implantées.