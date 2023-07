Valobat élargit son offre de services aux meubles, bricolage et jardinage

Valobat*, l’éco-organisme agréé pour la « Responsabilité Élargie du Producteur » (REP) pour les produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB), se met en ordre de marche pour déposer prochainement les demandes d’agrément afin d’opérer deux nouvelles filières : les Déchets d’Eléments d’Ameublement (REP DEA) et les Articles de Bricolage et de Jardin (REP ABJ). Ces agréments proposeront des services complémentaires et mieux articulés aux :

adhérents PMCB concernés (soit 15 % des adhérents Valobat aujourd’hui) – les distributeurs, les acteurs de la salle de bain, les fabricants de revêtements de sol, les professionnels du bois, etc .

. détenteurs de déchets professionnels et ménagers via une reprise plus globale des déchets.

« Cette décision, votée ce mardi 27 juin par notre Assemblée Générale, fait sens pour nos actionnaires et nos équipes. Nous poursuivons notre démarche de co-construction pour bâtir collectivement un monde plus circulaire. Notre priorité est d’être à l’écoute de nos adhérents, et ce sont ces derniers qui nous ont demandé cette diversification de nos activités. Les détenteurs de déchets bénéficieront d’un geste de tri facilité. Intégrer les filières DEA et ABJ, plus matures que la PMCB, nourrira également nos réflexions pour accélérer sur le sujet du réemploi et dynamiser l’éco-conception. » Hervé de Maistre, Président de Valobat

Dates clés

Demande d’agrément REP ABJ : dépôt prévu début septembre 2023.

Demande d’agrément REP DEA : dépôt prévu dès publication du nouveau cahier des charges.

Création de synergies entre les trois filières : compétitivité, facilité et simplicité

Les adhérents concernés bénéficieront d’une proposition de valeur phasée à leurs attentes :

un interlocuteur unique pour les trois REP,

un barème de tarification cohérent entre les différentes filières,

une interface de déclaration simplifiée pour l’ensemble des REP,

la capacité de massifier les déchets pour se montrer encore plus compétitif dans la tarification,

une offre de reprise globale pour les distributeurs qui ont l’obligation de reprendre les déchets de leurs clients.

Une gouvernance remaniée

Illustration de l’écoute que Valobat voue aux besoins de ses adhérents, la gouvernance s’appuiera sur le fonctionnement actuel autour de la co-construction qui a fait ses preuves à travers les actions menées pour la REP PMCB.



« Nous restons dans la logique de co-construction qui est la signature Valobat. Nos adhérents seront totalement impliqués dans le déploiement de ces deux filières. Des experts terrain métier nous entoureront pour travailler sur des interfaces utilisateurs simples et intuitives, proposer une assistance personnalisée pour assurer une transition en douceur, être disponible avec un service sur-mesure. » Rami Jabbour, Directeur Marketing et Communication de Valobat



Au-delà des neuf comités de secteurs déjà en place, deux nouveaux seront créés, l’un dédié aux DEA, l’autre aux ABJ. Ils éliront chacun deux actionnaires qui deviendront administrateurs et intègreront le Conseil d’Administration de Valobat. Les deux comités seront également représentés au sein des autres instances de Valobat, telles que le comité d’appels d’offre ou encore le comité d’audit & comptes.

Une complémentarité forte avec le monde du bâtiment

REP Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA)

Déchets concernés : meubles de salon, séjour, salle à manger, chambre à coucher, bureau, cuisine, literie, salle de bain, jardin, décoration textile (moquettes, tapis, rideaux)

: meubles de salon, séjour, salle à manger, chambre à coucher, bureau, cuisine, literie, salle de bain, jardin, décoration textile (moquettes, tapis, rideaux) Estimation du gisement de déchets : 1 400 kT/an

REP Articles de Bricolage et de Jardin (ABJ)

Déchets concernés : outillages de peinture, machines motorisées thermiques, matériels du bricolage, produits et matériels destinés à l’entretien du jardin

: outillages de peinture, machines motorisées thermiques, matériels du bricolage, produits et matériels destinés à l’entretien du jardin Estimation du gisement de déchets : 85 kT/an

* Valobat est le seul éco-organisme, dans le cadre de la REP PMCB, à assurer une présence sur tous les circuits de collecte, avec un service complet dédié à tous les metteurs sur le marché et les détenteurs de déchets. Il est gouverné par 50 actionnaires : industriels, distributeurs et organisations professionnelles, engagés pour une feuille de route ambitieuse : faire progresser le recyclage des déchets du bâtiment. Valobat offre aux entreprises de travaux une solution multi-matériaux de reprise des déchets collectés séparément dans les points de collecte de proximité, et développe les filières de recyclage. Deux objectifs prioritaires : servir au mieux les adhérents dans la mise en place de leur responsabilité élargie et accompagner le plus efficacement le geste de tri des détenteurs de déchets. Valobat compte 52 collaborateurs répartis sur toute la France.

