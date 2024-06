Design, Lumière, Isolation, Confort, Sécurité : la gamme BREMAUD ne s’autorise aucun compromis

TENDANCE 1 : LUMIÈRE ET TRANSPARENCE

Les préférences vont aux grandes surfaces vitrées, maximisant l’apport de lumière naturelle et procurant une sensation d’espace, dans une transition fluide entre l’intérieur et l’extérieur. Les envies d’ouvertures panoramiques n’ont jamais été aussi grandes.

La solution BREMAUD : Ses baies vitrées, aux profils fins et épurés, réalisables dans des dimensions généreuses, jouent parfaitement le jeu de la transparence. Très appréciées pour le choix de leur design (carré ou galbé) qui s’harmonise à toutes les configurations d’habitat, en neuf comme en rénovation, elles sont sources de bien-être et d’économies d’énergie.

TENDANCE 2 : LE STYLE « ATELIER D’ARTISTE »

Le succès de l’esprit verrière ne se dément pas. Avec son cachet sans pareil et sa partition profilée si caractéristique, cet ouvrage vitré apporte à l’habitation un style industriel encore très recherché.

La solution BREMAUD : Ce spécialiste du sur-mesure propose des menuiseries fixes, ouvrantes, ou coulissantes aux possibilités infinies. Ses châssis aux profilés ultra fins peuvent faire naître des compositions époustouflantes : Les plats collés permettent de réinventer des formes géométriques, carrées, rectangles ou autres effets Mondrian... Les paumelles invisibles des ouvrants à la française renforcent l’aspect de finesse et de transparence. Les vitrages déco (soufflés, imprimés, colorés...) offrent des variantes esthétiques, à l’allure rétro charmante.

TENDANCE 3 : LES GRIS ET LES NOIRS

Tandis que l’Anthracite 7016 caracole toujours en tête des demandes de coloris, les noirs et les teintes foncées ont toujours le vent en poupe. Toute une palette de nuances de gris, qu’il soit clair, ciment ou graphique émerge, expliquant sa percée par sa neutralité intemporelle.

La solution BREMAUD : Le nuancier BREMAUD propose 18 RALS, disponibles en standard, dans des finitions satinés (toucher lisse), sablés (aspect texturé) ou métallisés (brillance nacrée). Le Noir profond 9005 ou sablé 2100, le Bleu Canon, le Gris Galet, les Gris Terre d’ombre 7022, Lumière 7035, Quartz 7039 ou encore le Brun Sépia 1247 sont réunis dans cette palette ultra-tendance, au côté des grands classiques Rouge 3004, Bleu 5003 ou 5010... Et pour des menuiseries toujours plus personnalisées, BREMAUD propose la bi-coloration au même prix (intérieur blanc).

TENDANCE 4 : LA SÉCURITÉ

Le besoin d’être en sécurité constitue un impératif de plus en plus exprimé. Le choix d’une fenêtre, porte-fenêtre ou d’une baie coulissante se fait désormais, au regard des systèmes qui viennent compliquer l’effraction, en apportant une sérénité supplémentaire.

La solution BREMAUD : Le fabricant BREMAUD a toujours mis la sécurité au cœur de la conception de ses produits, depuis ses origines. Il propose en standard un niveau de sécurité haut de gamme, jusqu’à 6 points de série sur ses ouvrants à frappe et 4 points de séries sur ses coulissants. Outre les vitrages feuilletés, BREMAUD suggère aussi en option des dispositifs anti-effraction intégrés directement à ses menuiseries, ainsi que des détecteurs de mouvements connectés.

TENDANCE 5 : LA DURABILITÉ

La demande pour des menuiseries respectueuses de l’environnement ne cesse de croître. Sensibles à l’éco-responsabilité, les professionnels tous comme les utilisateurs finaux accordent une place de plus en plus importante à l’aspect écologique et à la durabilité des produits.

La solution BREMAUD : Résistance, robustesse, longévité, les menuiseries BREMAUD, en aluminium 100 % recyclable, sont capables de traverser les années, sans dégradation de leurs propriétés. Sur le long terme, il s’agit d’un choix écologique et économique. Leur conception à isolation thermique renforcée (intercalaire Warm-Edge et profil à rupture thermique intégrale ouvrant et dormant) contribue aux économies d’énergie des foyers et participe à la réduction de l’effet de serre des bâtiments. À chaque étape du process de fabrication de ses produits, BREMAUD s’engage à réduire son impact sur l’environnement (production 100% française, empreinte carbone faible des provenances des matières premières, préservation des ressources, valorisation des déchets...).

SYNTHÈSE DE LA GAMME ALUMINIUM BREMAUD

2 niveaux de produits fenêtre / coulissant : VISEA et LUXA

Le choix du style : contemporain carré ou traditionnel galbé

De hautes performances thermiques et la sécurité renforcée en standard

La possibilité de personnalisation pour une menuiserie unique

Volet roulant intégré, pilotage à distance, io, intellitag...

Une large palette de coloris mono ou bi-coloration en standard

Les solutions les plus complexes réalisables : ouverture à galandage, coulissant

grandes dimensions jusqu’à 6 vantaux 3 rails, portes grand trafic...

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE DE PROXIMITÉ

Accompagner les professionnels de la menuiserie au plus près sur le terrain, telle est la philosophie des équipes BREMAUD qui se déploient sur toute la France. De nombreux outils et services sont mis à disposition pour faciliter le quotidien des professionnels : Espace documentaire digital, appli MENUI’CONNECT, espace client accessible 7/7 j, logistique intégrée...

