Les solutions traditionnelles (carton, polystyrène) et autres solutions bricolées sur le chantier sont aujourd'hui remises en cause par les bureaux d'étude et sont inadaptées à des chantiers sûrs et propres.

BOITCO® s'impose donc désormais sur les chantiers de construction neuve comme la solution qui simplifie le travail des installateurs chauffagistes et plombiers. Cette boite en polypropylène permet l'alimentation des appareils de chauffage et sanitaires à partir de réseaux encastrés. Facile d'installation, elle se fixe sur le treillis métallique à l'aide de liens au droit des systèmes de chauffage et sanitaires ayant besoin d'êtres alimentés. Les fourreaux sont accordés aux embouts tronconiques mâles. La boîte, parfaitement étanche est ensuite recouverte de béton. Puis, pour passer les tubes dans les fourreaux, il suffit de briser la fine couche de béton restante au-dessus de la boîte à l'aide d'un marteau et d'en ôter le couvercle en plastique à l'aide d'un cutter. L'installateur peut alors percer les opercules et glisser les tubes PER. Il ne reste plus qu'à reboucher et égaliser le sol avec du ciment.