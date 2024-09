Développez vos objectifs avec le programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett

ReStart® est le programme de collecte et de recyclage des revêtements de sol de Tarkett qui permet aux installateurs et aux fournisseurs de recycler les chutes de vinyle ou de revêtements de sol usagés, les dalles de moquettes usagées et les revêtements de sol en linoléum (chutes de poses et en fin d'usage).

Pour en savoir plus exit_to_app