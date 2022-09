"Mall of Sousse” le centre commercial le plus grand de la Tunisie

Le centre commercial le plus grand de la Tunisie : on parle du “Mall of Sousse”. Un projet prestigieux, où Daliform Group est protagoniste avec une considérable fourniture du produit U-Boot Beton® pour la réalisation de 65.000 m² de plancher.

Il s’agit d’un projet prestigieux, dans lequel Daliform Group est le principal protagoniste de la réalisation des dalles allégées, ayant fourni le produit U-Boot Beton® en différentes hauteurs, pour la construction de 65.000 m2 de dalles.

Le solution technique fournie par Daliform a été adoptée par un de plus important bureau d’étude de Tunis, avec lequel le bureau technique de la société italienne a constamment en relation, en fournissant un support à la conception et en mettant à disposition sa longue expérience dans la définition des projets exécutifs des dalles allégés des grandes portées.



U-Boot Beton® a été choisi pour ses innombrables avantages. En premier lieu pour la possibilité d’obtenir structures à plaque de grande capacité portante mais allégées avec le coffrage U-Boot Beton®, donc avec une économie considérable de béton par rapport à une dalle pleine d’égale épaisseur.

En général, la réduction correspond à une forte diminution du poids des structures horizontales et de l’incidence de l’acier d’armature, qui s’accompagnent à la possibilité d’optimiser les structures d’élévation (telles que les piliers et les voiles), et les fondations.



En effet, entre les grands avantages du système U-Boot Beton® liées à la réduction de poids, il y a aussi la diminution conséquente de la « masse sismique » et donc des actions horizontales qu’engageront les structures sismo-resistants constituées par les piliers et/ou les voiles.

U-Boot Beton® a été choisi entre les différentes solutions structurales considérées au début, aussi grâce à sa capacité de s’adapter à géométries irrégulières, typiques du cas d’espèce. L’avantage s’est confirmé tant au niveau de la logistique du chantier que de la rapidité de la pose et de l’exécution des dalles.

À confirmation du prestige d’un œuvre fondamentale pour l’économie Tunisienne, le 4 Octobre 2017 a été posé la première pierre à la présence du Président de la République Tunisienne – Béji Caid Essebsi.

Les ouvrages se sont déroulés très rapidement et dans les délais prévus. À cet égard Daliform Group a démontré sa capacité et expérience, en adaptant la conception, la production et la logistique aux exigences d’un chantier long et complexe et avec un temp de réalisation particulièrement rigoureux.

Dans le “Mall of Sousse” comprend environ 120 magasins, un grand hypermarché, un cinéma, une grande espace de restauration et bien plus encore.



Les coffrages U-Boot® Béton sont réalisés conformément aux standards de qualité les plus élevés et ils sont couverts par de nombreuses certifications, dont notamment l’Avis Technique du CSTB.



Sa grande flexibilité offre d’innombrables solutions aux diverses difficultés qui peuvent être rencontrées pendant la phase de conception et de construction.

En témoignent les désormais nombreuses références nationales et internationales signées par les plus grands concepteurs du monde.

Le bureau technique de Daliform Group est à disposition du concepteur pour fournir informations techniques spécifiques, études de faisabilité et une assistance à la conception exécutive.

