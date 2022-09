RHEINZINK-prePATINA clair, durablement beau Communiqué | 12.09.22

Naturel, durable, recyclable, autocicatrisant, le zinc prePATINA clair cumule tous les atouts pour des couvertures, bardages et évacuations d’eaux pluviales qui attirent l’attention tout en s’intégrant harmonieusement dans leur environnement. Enthousiasmez vos clients avec une surface élégante et homogène dès le début, et réalisez un travail unique en neuf comme en rénovation grâce aux accents particuliers de la surface prePATINA clair.