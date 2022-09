Dierre France, le spécialiste des fermetures de sécurité, sera sur H’EXPO 2022 !

C’est sur le stand C28 que vous retrouverez les équipes commerciales de Dierre France qui vous accueilleront avec plaisir pour vous présenter leurs différentes gammes de fermetures de sécurité : portes métalliques techniques coupe-feu et multi-usages, portes blindées anti-effraction, portes d’intérieur en bois et châssis à galandage.

Différents modèles de portes seront exposés sur leur stand réalisé sur-mesure pour recevoir et mettre en valeur leurs produits. Moderne et élégant, à l’image de leur marque, ce stand permettra aux visiteurs d’évoluer autour des produits, de les toucher, les tester afin d’en découvrir leur spécificités techniques et esthétiques.