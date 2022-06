Portes coupe-feu finition inox, découvrez le modèle NEW IDRA EI 60/120 de chez Dierre France

Soucieux de toujours proposer des produits s’intégrant à la perfection dans les environnements dans lesquels ils sont installés, Dierre France propose un large choix de RAL et de finitions pour ses portes dont la finition INOX, particulièrement adaptée aux milieux humides.

Le modèle NEW IDRA EI 60/120 est une porte métallique technique incontournable chez Dierre France. Coupe-feu 60 et120 minutes, disponible en 1 vantail et 2 vantaux, il s’agit du seul modèle résistant au feu pouvant être proposé avec une finition inox. Le vantail est proposé avec une finition Inox 304L (option Inox 316L) et le cadre dans une finition INOX K41. Particulièrement résistante à l’humidité, cette finition permet ainsi aux produits d’être installés dans des environnements comme des cuisines professionnelles, piscines, locaux techniques, collectivités, hôpitaux ainsi que dans des environnements industriels et agro-alimentaires.

En complément de sa résistance au feu suivant la norme EN 1634-1 (coupe-feu intérieur), la NEW IDRA INOX peut également être posée en extérieur grâce à l’option Marquage CE suivant les normes EN 16034 (portes industrielles coupe-feu) et norme produit EN 14351-1 (blocs-portes extérieurs pour piétons).



Composées de charnières 2D ou 3D également en inox et avec boîtier de réglage, les portes NEW IDRA INOX peuvent également être équipées avec divers accessoires : oculus rond ou rectangulaire, serrure 1 ou 3 points version mécanique, électrique ou motorisée… Dierre France propose également tout une gamme d’accessoires en inox parmi lesquels des béquilles en inox sur plaques ou sur rosaces, des crémones pompiers en inox pour les portes 2 vantaux et une nouveauté sortie il y a peu : la grille de ventilation coupe-feu 60 minutes finition inox disponible dans divers débits et dimensions.

Pour les environnements ne nécessitant pas une protection contre les incendies, Dierre France propose également la finition inox sur son modèle NEW MULTIPLA, l’équivalent de la NEW IDRA en version multi-usages (non-feu).



Retrouvez plus d’informations sur les portes métalliques techniques coupe-feu et multi-usages de Dierre France en visitant leur page entreprise Batiweb.

Pour en savoir plus exit_to_app