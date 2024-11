Digitalisez vos entretiens professionnels et optimisez votre pilotage de carrière

Le monde du BTP est complexe et en constante évolution, c’est pourquoi la gestion des ressources humaines est cruciale pour garantir compétitivité et efficacité opérationnelle. Les entretiens annuels et professionnels permettent d’évaluer les performances des équipes, de planifier leurs formations et d’anticiper les évolutions nécessaires, face aux innovations technologiques et aux nouvelles réglementations. Grâce à des outils de suivi RH, il est beaucoup simple pour les entreprises de s’assurer que chaque chantier dispose des compétences, certifications et permis nécessaires.

Solutions RH digitales adaptées au BTP

Empowill est une solution RH complète, conçue pour répondre aux besoins spécifiques du secteur du BTP en matière de gestion des entretiens, suivi des compétences et planification des formations.

Elle permet d’avoir la visibilité sur toutes les habilitations des compagnons, comme l’AIPR par exemple, et des différents permis, comme le CACES, ce qui assure que chaque collaborateur dispose des certifications requises et que les recyclages de formations sont bien planifiés.

Grâce à Empowill, vous pouvez automatiser le suivi des collaborateurs, facilitant la gestion d’équipes dispersées sur plusieurs chantiers. Les fonctionnalités de rappel et de planification des entretiens optimisent le suivi des compétences.



Vous ne disposez pas de service RH ? BRZ France propose un accompagnement personnalisé. Nos experts gèrent vos obligations légales, comme les entretiens professionnels, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre cœur de métier avec la garantie d’un suivi RH rigoureux.

Les défis et enjeux de la digitalisation dans le BTP

Dans le BTP, les compétences variées et la mobilité des équipes imposent des défis RH uniques. Avec Empowill, vous bénéficiez d'une solution qui facilite la centralisation des données de formations et de qualifications, facilite le rappel des habilitations et permet un suivi structuré en temps réel des compétences.

Ce suivi permet d’anticiper les recrutements, les formations et les promotions internes, garantissant ainsi l’adaptation continue des compétences de vos collaborateurs aux exigences des chantiers.

Différences entre entretiens annuels et professionnels

Dans le BTP, les entretiens annuels et professionnels remplissent des fonctions complémentaires mais distinctes pour le développement des collaborateurs. Grâce à Empowill, vous pouvez réaliser tous vos entretiens directement depuis un smartphone. Pour les entreprises du BTP, où les compagnons sont très rarement au bureau, cette accessibilité représente un atout majeur.

L’entretien annuel : Il examine les réalisations de l’ensemble des collaborateurs au sein de votre entreprise, par rapport aux objectifs fixés et permet d’identifier leurs axes d’amélioration et les formations à prévoir pour maintenir la performance au niveau requis. Dans un secteur aussi technique, cet entretien est essentiel pour s’assurer que chaque collaborateur possède les qualifications nécessaires pour répondre aux exigences des chantiers.

L'entretien professionnel : Obligatoire tous les deux ans, il traite des perspectives d'évolution à moyen et long terme de vos collaborateurs. Il permet d'identifier les besoins de formation, les possibilités d'évolution de poste et les nouvelles compétences nécessaires pour suivre les évolutions rapides du secteur. Cet entretien est particulièrement pertinent dans le BTP, où les technologies et les normes évoluent rapidement.

Conclusion

La digitalisation de vos processus RH représente un levier stratégique incontournable pour votre entreprise. Elle améliore votre gestion des compétences, renforce votre efficacité opérationnelle et assure votre conformité légale. Grâce aux solutions digitales comme Empowill et aux services d’accompagnement de BRZ France, la transition digitale devient un atout compétitif pour vous et vos équipes.

