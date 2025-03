DIRICKX propose une offre complète pour tous vos projets de clôture !

Depuis plus d'un siècle, DIRICKX conçoit et fabrique des clôtures et des portails pour assurer la protection des sites. Alliant esthétisme et fonctionnalités, l'entreprise propose des solutions clé en main pour tous vos projets de délimitation et de sécurisation.

Une gamme large et personnalisable La gamme de produits DIRICKX est conçue pour répondre à tous les besoins de délimitation et de sécurité, qu'il s'agisse de maisons individuelles, collectivités, administrations, sites industriels ou sensibles. Les produits allient esthétisme et fonctionnalités, offrant une solution clé en main pour chaque projet. Clôtures en panneaux : 2 types de remplissage pour les panneaux (petits ou grands plis), 2 types de poteaux (à encoches ou à clips) et de nombreuses options : bavolets, poteaux sur platine et en applique…

