DRV Photovoltaïque Actif : une nouvelle solution pour les bâtiments tertiaires

Hitachi lance la solution DRV Photovoltaïque Actif en partenariat avec FHE, expert en régulation photovoltaïque, pour répondre aux enjeux de la transition énergétique des bâtiments. La solution DRV Photovoltaïque Actif est une innovation performante qui allie ENR, haute efficacité et régulation intelligente.

Une solution qui vise à favoriser l’autoconsommation intelligente

La solution DRV Photovoltaïque Actif est le fruit d’un partenariat entre le groupe Johnson Controls-Hitachi, expert des solutions de chauffage et climatisation pour le résidentiel et le tertiaire ; et le bureau d’étude FHE, expert des solutions de gestion énergétique et domotique pour les bâtiments neufs et la rénovation. Il s’agit d’une nouvelle solution plus respectueuse de l’environnement constituée d’un DRV capable d’exploiter l’énergie solaire ayant un impact plus faible sur l’environnement que les énergies fossiles.



Le principe de fonctionnement du DRV Photovoltaïque Actif est l’autoconsommation intelligente, en d’autres termes, cela signifie optimiser le fonctionnement des équipements en utilisant prioritairement l’énergie solaire gratuite et décarbonée via les panneaux solaires et ainsi limiter l’utilisation du réseau électrique.



La régulation développée demande au DRV de s’adapter à la production solaire en temps réel, c’est pour cela que l’on qualifie le DRV comme Actif, car il va fournir le confort demandé par les occupants tout en s’adaptant à la production solaire. De plus, la puissance du groupe extérieur, DRV Sigma ou DRV Set Free Mini, va s’adapter en fonction de l’apport solaire, pour limiter l’utilisation du réseau, dans une optique de sobriété énergétique et de maîtrise des coûts.



Il s’agit d’un système qui combine énergies renouvelables, haute efficacité et régulation intelligente autour duquel le développement repose sur 3 piliers : garantir le confort des occupants, maximiser l’autoconsommation de l’énergie solaire et fournir un outil de suivi énergétique complet.

Plus de sobriété carbone grâce à cette solution ENR

Les énergies fossiles sont limitées et ne peuvent pas soutenir une croissance durable. De plus, elles contribuent grandement au réchauffement climatique car leur extraction, transformation, transport et combustion émettent de grandes quantités de CO 2 .



Pour faire face à ces défis, la principale alternative est de se tourner vers les énergies renouvelables, qui émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre. En parallèle, chauffer, refroidir et ventiler correctement les bâtiments tertiaires est essentiel pour assurer un confort optimal et éviter que les occupants ne soient physiquement affaiblis par un environnement trop chaud ou trop froid.



L'approvisionnement énergétique des bâtiments est donc particulièrement nécessaire dans les bureaux, les hôtels, les zones commerciales et les hôpitaux où le bien-être et le confort thermique des occupants sont primordiaux. Johnson Controls-Hitachi s’est alors concentré sur une question essentielle : Comment accélérer la transition énergétique avec une solution qui concilie confort, performance et décarbonation ?

Une solution idéale pour un bâtiment tertiaire

La solution DRV Photovoltaïque Actif Hitachi est particulièrement adaptée pour les applications tertiaires, car elle permet de bénéficier :

D’un budget énergétique constant : L'autoconsommation assure plus d'indépendance vis-à-vis de la fluctuation des coûts énergétiques et par conséquent une meilleure maîtrise de son budget.

: L'autoconsommation assure plus d'indépendance vis-à-vis de la fluctuation des coûts énergétiques et par conséquent une meilleure maîtrise de son budget. D’une production solaire alignée avec les besoins d’un bâtiment tertiaire : Les bureaux et espaces commerciaux bénéficieront d'une production d’énergie solaire maximale pendant la journée, lorsque le bâtiment est entièrement occupé. Aucun stockage n'est nécessaire, la production est immédiatement utilisée et la demande coïncide avec le moment de la production solaire, ce qui entraîne un taux d'autoconsommation très élevé, avec jusqu’à 70% d’autoconsommation grâce à l’algorithme intelligent qui va optimiser le fonctionnement de l'appareil.

: Les bureaux et espaces commerciaux bénéficieront d'une production d’énergie solaire maximale pendant la journée, lorsque le bâtiment est entièrement occupé. Aucun stockage n'est nécessaire, la production est immédiatement utilisée et la demande coïncide avec le moment de la production solaire, ce qui entraîne un taux d'autoconsommation très élevé, avec jusqu’à 70% d’autoconsommation grâce à l’algorithme intelligent qui va optimiser le fonctionnement de l'appareil. D’un suivi et d’une optimisation de la consommation et production : Cette solution permet le suivi des données et d’agir sur la consommation. Cela permet une surveillance régulière en temps réel de l’installation solaire.

Le contexte réglementaire implique un changement d’habitudes

Aujourd'hui, la décarbonation des bâtiments et la recherche de l'indépendance énergétique sont des objectifs majeurs tant pour la construction neuve que pour la rénovation. De nombreuses actions ont été entreprises au niveau national et européen pour promouvoir une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable.



L'objectif de réduction de l’impact carbone est important, que ce soit sur le marché du neuf avec la RE2020, la loi énergie-climat et le décret BACS, ou le marché de la rénovation avec le décret Tertiaire et le plan européen RePowerEU. La solution DRV photovoltaïque Actif et ses hautes performances s'inscrit dans cette logique en visant à améliorer l'empreinte énergétique et carbone des bâtiments tertiaires grâce à la réduction des consommations.



Grâce à l'autoconsommation, le DRV photovoltaïque actif limite la production de carbone pendant la phase d'exploitation. Au niveau de son fonctionnement, il se compose d’une gamme complète d'unités intérieures DRV Set Free, dispose d'une solution de gestion centralisée, CSNET Manager 2, et est compatible avec la plupart des protocoles du marché tels que Modbus, BACNET et KNX. De plus, tous les équipements Hitachi sont éligibles aux CEE, un outil financier pour la rénovation des bâtiments qui permet aux entreprises et aux investisseurs d'installer des systèmes efficaces et performants pour atteindre leurs objectifs énergétiques.

Un outil de suivi énergétique complet

Pour réduire ses factures énergétiques, il est important de gérer ses consommations d’énergie comme on gère un budget. Cela implique d’être capable de mesurer et suivre tous les postes de consommations du bâtiment.

C’est pourquoi, notre solution dispose d’un outil de suivi énergétique complet qui permet au gestionnaire d’effectuer un suivi des données de production solaire et des consommations du bâtiment en utilisant l'interface web et l'application smartphone FHE Connect.

Grâce aux programmes d'alarme et de notification, il peut également être averti de la consommation énergétique du bâtiment. Le système offre aussi un accès aux productions prévisionnelles et au suivi des consommations pour déclencher au bon moment les appareils énergivores.



Déjà plébiscitée par les particuliers, l'autoconsommation gagne en popularité auprès des entreprises, en particulier celles qui sont engagées dans des politiques de développement durable et de Responsabilité Sociale des Entreprises. Entre augmentation du prix de l'électricité et diminution des coûts liés au photovoltaïque, il s’agit de l’une des meilleures alternatives pour mieux maîtriser son budget énergie et contribuer à la transition énergétique.

Pour en savoir plus exit_to_app