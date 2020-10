Après le DTU Soufflage 45.11, place au DTU 45.10 isolation des combles en rouleaux et panneaux en laines minérales manufacturées. Ce dernier vient fixer les règles de l’art en matière d’isolation des combles perdus et aménagés, avec une mesure phare qui entérine le choix d’isolants semi-rigides en combles aménagés. Quelles sont les autres obligations ? Que faut-il retenir ?

Et de deux ! Après la parution du DTU Soufflage 45.11 en mars 2020, ce 1er juillet voit la publication d'un nouveau texte réglementaire lié à l'isolation des combles : le DTU 45.10 isolation des combles en panneaux et rouleaux en laines minérales manufacturées. Il concerne à la fois les combles perdus et les combles aménagés.



Première grande nouveauté du DTU 45.10 en matière de travaux d'isolation en combles : il entérine le choix d'isolants rigides ou semi-rigides pour une mise en oeuvre en combles aménagés. En effet, les isolants souples devront être bannis des combles aménagés mais restent cependant bien adaptés pour être déroulés sur les planchers des combles perdus ou en plafond sur ossature métallique.



ATTENTION : le DTU 45.10 remplace désormais le CPT 3560-v2 et le DTA 20-15-356 Isolation des combles.



Autre point important du DTU 45.10 : la membrane.

Désormais, les habitudes relatives aux membranes pare-vapeur en combles aménagés vont devoir changer. Ainsi, le DTU indique que les membranes pare-vapeur sont nécessaires sur toute la surface de la toiture pour préserver la charpente de toute humidification excessive. C'est le cas notamment lorsqu'un écran de sous-toiture HPV (hautement perméable à la vapeur) est utilisé ou encore lorsqu'il s'agit d'une toiture refaite totalement.

La membrane est également obligatoire en zone très froide .

En rénovation , la membrane pare-vapeur est nécessaire pour éviter d'avoir à justifier d'une ventilation suffisante sous écran. Celle-ci doit être continue de l'égout jusqu'au faîtage, ce qui implique l'absence d'obstruction de la lame d'air et une vérification de la présence d'entrées et de sorties d'air en couverture.

Enfin, dans les combles perdus, les obligations de pose d'une membrane pare-vapeur changent peu par rapport aux règles de l'art antérieures (CPT 3560v2). Ce sont les mêmes que pour le DTU 45.11 (DTU Soufflage).

