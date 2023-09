DU BEAU, DU DESIGN, DE L’EXCLUSIVITÉ. Venez rencontrer BREMAUD à ARTIBAT à Rennes

BREMAUD vous invite à la découverte dans un espace qui reflète les valeurs de l’entreprise : le sur-mesure, l’innovation et le 100% français.

Ce stand est l’occasion de mettre en lumière le remarquable travail de ses trois ateliers de fabrication. Car à l’origine de chacune de ces menuiseries, se trouvent la juste combinaison des savoir-faire et des techniques de production. Depuis ses débuts, il y a presque 50 ans, BREMAUD revendique une fabrication 100 % française et la qualité artisanale alliée à la précision de la technologie. C’est cet équilibre parfait qui rend les menuiseries BREMAUD uniques.

Destinant ses solutions aux professionnels du secteur, BREMAUD propose plusieurs gammes de produits pour combler toutes les exigences du client final, en neuf comme en rénovation.

LA GAMME ALUMINIUM

2 niveaux de produits fenêtre / coulissant : VISEA et LUXA

Le choix du style : contemporain ou traditionnel

De hautes performances thermiques et la sécurité renforcée en standard

La possibilité de personnalisation pour une menuiserie unique

Volet roulant intégré, pilotage à distance, io, intellitag…

Une large palette de coloris mono ou bi-coloration en standard

Les solutions les plus complexes réalisables : ouverture à galandage, coulissant grandes dimensions jusqu’à 6 vantaux 3 rails, portes grand trafic…

LA GAMME PVC

3 niveaux de produits fenêtre / coulissant : VISEA, LUXA, SÉRA

Le choix du style : contemporain ou traditionnel

De hautes performances thermiques et la sécurité renforcée en standard

La possibilité de personnalisation pour une menuiserie unique

Volet roulant intégré, pilotage à distance, io, intellitag…

Une large palette de coloris teintés masse, plaxés ou laqués RAL.

Les solutions les plus complexes réalisables : grands ensembles, pans coupés, cintrages…

LA GAMME BOIS

2 niveaux de produits : VISEA et LUXA

Le choix du style : contemporain ou patrimoine

1 Fenêtre «MGL», à ouverture mouton et gueule de loup, destinée à la réhabilitation des bâtiments classés

De hautes performances thermiques et la sécurité renforcée en standard

La possibilité de personnalisation pour une menuiserie unique

Une large palette de finitions réalisées en usine : peinture, lasure…

Les solutions les plus complexes sont réalisables : reproduction à l’identique d’une menuiserie existante, récupération de grilles d’origine, ouvertures cintrées, grands ensembles…

LES PORTES D’ENTRÉE

Plus de 600 modèles, 100 % personnalisables dans les 3 matériaux

Le choix du style : contemporain ou traditionnel

Un niveau de sécurité et d’isolation maximal

Une abondante offre de personnalisation (poignées, décoration, vitrages…)

Plusieurs solutions proposées : monoblocs, feuillure…

LES NOUVEAUTÉS 2023

BREMAUD fait évoluer son nuancier de teintes PVC plaxées avec l’arrivée en standard du Granité NOIR 2100.

Dans un objectif d’accompagnement des professionnels au plus près de leurs chantiers, BREMAUD propose sa solution ISO-DÉPOSE TOTALE pour faciliter la mise en œuvre en rénovation.

BREMAUD présente en exclusivité sur ARTIBAT son nouveau Volet Roulant Intégré avec une motorisation solaire.

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE DE PROXIMITÉ

Accompagner les professionnels de la menuiserie au plus près sur le terrain, telle est la philosophie des équipes BREMAUD. Sur Artibat, elles seront à votre écoute et à votre disposition pour vous faire découvrir tout l’univers BREMAUD et ses nombreux autres atouts : outils digitaux, appli MENUI’CONNECT, logistique intégrée, espace client accessible 7/7 j …

En attendant de vous rendre à ARTIBAT, retrouvez tous les produits et les brochures BREMAUD « fenêtres et portes d’entrée BOIS. PVC. ALU » sur le site web.

