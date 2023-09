REP Bâtiment : trouver un point de reprise de vos gravats près de votre chantier

Ecominéro déploie son réseau de reprise de déchets inertes. Plus de 1500 sites sont d’ores et déjà opérationnels et accueillent les artisans et entreprises du bâtiment. Trouvez en un facilement en quelques clics grâce à la cartographie des sites « points de collecte » sur ecominero.fr.

Les opérateurs de déchets qui ont contractualisé avec Ecominéro représentent plus de 1 500 points de reprise des déchets inertes du secteur du bâtiment sur l’ensemble du territoire national, y compris sur les territoires d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon). Ce nombre va continuer d’augmenter afin de densifier les points des reprise. Grâce à cette dynamique, le maillage territorial affilié à Ecominéro comptera très rapidement plus de 4 000 points d’apport volontaire pour les particuliers et les professionnels du bâtiment. Ces points de reprise accueillent les artisans et entreprises du bâtiment qui souhaitent se défaire de leurs gravats répondant aux standards de tri prévus dans le cadre de la REP. Le déploiement de ce réseau doit permettre de lutter contre les dépôts sauvages et de valoriser davantage les gravats issus de la démolition des bâtiments. L’objectif est de valoriser et recycler 90% des déchets inertes d’ici 2028 (contre 76% à ce jour). Pour accompagner les détenteurs de déchets inertes, notamment les artisans et les entreprises du bâtiment, Ecominéro a publié une cartographie des sites de collecte des déchets inertes affiliés à l’éco-organisme. Cette cartographie en ligne actualisée très régulièrement, permet à chacun de trouver facilement un point de reprise à proximité de son chantier. Pour en savoir plus exit_to_app