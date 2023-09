Premier partenariat Entreprise - École pour Panasonic heating & cooling solutions

Le secteur du Génie Climatique, comme de nombreuses industries en France et dans le monde, est confronté à la transition énergétique et écologique. Les matériels évoluent très rapidement, intégrant de plus en plus de technologies très élaborées et connectées. Les fluides sont également remplacés par des formules à la fois plus performantes et moins impactantes pour l’environnement. Plus encore, des technologies reconnues sont en train d’être abandonnées au profit de solutions plus écologiques. Toutes ces révolutions impactent les professionnels - qui doivent se former très régulièrement – ainsi que les élèves et étudiants intéressés par ces métiers qui évoluent fortement.

Les établissements d’enseignement (Lycées professionnels, GRETA, AFPA, etc.) pâtissent trop souvent de leur côté d’un manque d’équipement avec un matériel vieillissant n’intégrant pas, ou pas suffisamment les nouvelles technologies. C’est pourquoi, conscient de cette double problématique et soucieux d’y répondre, Panasonic a souhaité mettre en place des partenariats avec les établissements afin de leur faire bénéficier à titre gracieux de matériel de seconde vie et d’accompagner les équipes pédagogiques pour partager avec eux les connaissances en matière de nouveaux fluides (R290, CO2) et d’innovations technologiques dernier cri.

Panasonic entend également inscrire cette stratégie partenariale dans une vision globale : l’idée est de généraliser la logique afin de couvrir la France entière. Le fabricant se donne ainsi pour objectif de contractualiser avec une douzaine d’établissements dans l’année afin de couvrir tout le territoire national.

En parallèle, Panasonic souhaite multiplier les échanges avec aussi bien les équipes pédagogiques, que les élèves, via des événements comme des visites de site, l’organisation de concours, etc. Panasonic envisage enfin d’associer à cette dynamique d’autres acteurs du métier, tel que le SYNASAV auquel Panasonic vient d’adhérer récemment et qui est également confronté à cette évolution des métiers, des technologies et des pratiques.

« Nous avions déjà des partenariats avec quelques lycées dans le cadre du déploiement de nos centres de formation destinés aux professionnels en activité », reconnait Romuald Ribeirinho, Head of Technical Support and Administration Panasonic heating & cooling solutions. « Mais là l’idée est de passer à une toute autre échelle et d’avoir une vision globale, sur la France entière pour aider la profession dans cette transition énergétique et écologique qui est lourde de conséquences en matière de savoir-faire. C’est notre devoir en tant qu’industriel engagé d’y contribuer pour que les élèves de maintenant deviennent demain des professionnels éprouvés aux nouvelles technologies. C’est aussi une envie de notre côté d’attirer de nouveaux talents en montrant que nos métiers évoluent et ont du sens. »

« Nous sommes très fiers de lancer cette nouvelle dynamique partenariale qui répond à un vrai besoin en France actuellement », complète Thierry Ronat, Country Manager. « Cette action fait également écho à la vision du fondateur de Panasonic, Konosuke Matsushita, pour qui l’entreprise devait contribuer par ses activités au progrès et au développement de la société, améliorant ainsi la qualité de vie partout dans le monde, ainsi qu’à la Vision environnementale 2050 de Panasonic qui entend garantir « une vie meilleure » et « un environnement durable » à l’échelle mondiale. »

