DUCO est prêt pour Batimat 2022 avec plusieurs solutions globales durables

DUCO sera de nouveau présent à Batimat, le plus grand salon professionnel dédié à la construction et à l'architecture au monde. Lors de ce salon, Duco Ventilation & Sun Control (Hall 6, stand B062) présentera au public ses solutions globales durables dans le domaine du refroidissement passif et de la protection solaire extérieure structurelle pour un climat intérieur sain dans les bâtiments utilitaires. Le salon aura lieu du 3 au 6 octobre au parc des expositions de Paris Porte de Versailles.

Le salon professionnel Batimat offrira aux visiteurs un aperçu très large et diversifié de tout ce que le secteur de la construction peut proposer à l'heure actuelle. DUCO également affichera de très nombreuses solutions architecturales. Voici un petit aperçu des solutions à découvrir.

Brise-soleil architectural

DucoSun Cubic Design

Les lames brise-soleil sont essentielles à la bonne gestion thermique des apports solaires extérieurs ; elles font partie intégrante de la façade, partie la plus visible du bâtiment. Quoi de plus naturel que de vouloir se servir d’elles pour décorer et communiquer ? Ces nouvelles lames de grandes dimensions pourront intégrer un éclairage sur leur face avant, pour laisser libre court à l’imagination des architectes. Elégant, créatif et moderne.



DucoSlide LuxFrame & SlimFrame

La gamme DucoSlide se compose de panneaux coulissants, avec des lamelles en bois ou en aluminium disposées à l’intérieur d’un cadre robuste (LuxFrame) ou discret (SlimFrame). Avec DucoSlide SlimFrame, la finesse du cadre ravira les puristes d’une esthétique minimaliste. Avec DucoSlide LuxFrame, la multiplicité de remplissages en fait un des favoris des architectes. De grandes fenêtres ? Pas de soucis, le système DucoSlide Luxframe 45/130 s’adapte parfaitement à des hauteurs allant jusqu’à 6 m.



DucoWall Screening 35 & 70

La gamme de bardage à ventelles DUCO créée spécifiquement pour les pare-vue de toiture. En effet, les parties techniques deviennent de plus en plus fournies et se retrouvent majoritairement sur les toits, et rien de mieux que ces belles lames aluminium pour les masquer et les intégrer dans la silhouette du bâtiment. Les lames à découvrir pendant le salon : DucoWall Screening 35 et DucoWall Screening 70. Combinez la technique et l’efficace avec l’architecture.



DucoGrille NightVent

Il s’agit d’une entrée d’air de grande capacité pour rafraichir un bâtiment de manière passive en le ventilant abondamment. C’est un produit deux-en-un constitué d’un ouvrant intérieur assemblé sur une grille aluminium (anti-effraction ou non). Cet ouvrant de façade s’intègre directement dans la feuillure de la menuiserie ou du mur-rideau. Grâce à son panneau intérieur isolé, parfaitement plat et esthétique, le système garantit une intégration aisée dans l'intérieur.



Curieux d'en savoir plus ? Venez découvrir ces solutions et bien d'autres de près, à l'occasion du salon Batimat 2022, dans le hall 6 au stand B062 !

