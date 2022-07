Le service pré-usiné de Profils Systèmes renouvelle ses machines de production

Dans une logique d’amélioration continue et en lien avec la certification ISO 9001 relative à la qualité et à la satisfaction client, Profils Systèmes renouvelle son parc de machines au sein du service pré-usiné (PSU), dans le but de diminuer ses délais de fabrication et de répondre ainsi plus rapidement à la demande de ses clients.

Depuis plus de 20 ans, le service PSU permet aux clients de commander des pergolas et portails sur mesure en « prêt-à-poser ». Ce service s’occupe d’usiner et d’assembler certaines pièces des pergolas et portails. En 2022, deux machines du parc (sept machines au total) ont été remplacées par des versions plus modernes, plus rapides et plus simples à entretenir.



Grâce à ces nouvelles machines, Olivier Bonnafé, responsable PSU et projets, espère réduire le temps d’usinage des pièces, augmenter la production et optimiser ainsi les délais de livraison.



Le gammiste aluminium français est donc équipé pour continuer à satisfaire ses clients et prêt gagner de nouveaux marchés.

Une fabrication Française

Implantée en France, dans le département de l’Hérault, Profils Systèmes® conçoit et développe depuis plus de 35 ans des profilés en aluminium et accessoires destinés au secteur du bâtiment. Des produits innovants pensés pour la fabrication de fenêtres, portes, vérandas, murs-rideaux, pergolas, carports, gazébos, volets, garde-corps, portails, clôtures, etc.

Depuis 2013, l’entreprise bénéficie du Label « Made in France » ou « Fabrication Française », délivré par les douanes françaises qui garantit l’origine France de ses profilés aluminium pour ses gammes de menuiseries.

Membre de LA FRENCH FAB, depuis 2017 Profils Systèmes® adhère et soutient ses valeurs comme la mise en avant de l’excellence française et le développement de l’industrie en France.

Politique QSE – Qualité Sécurité Environnement engagée

La croissance et la pérennité de Profils Systèmes® dépendent de la satisfaction de ses clients, de la qualité de ses résultats, et de l’investissement collectif de ses collaborateurs. Pour répondre à ces enjeux, Profils Systèmes® s’est engagée dans les systèmes de management et d’amélioration continue de la Qualité, de la Santé & Sécurité et de l’Environnement.

Pour en savoir plus exit_to_app