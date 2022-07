Hitachi présente airHome 600, la nouvelle pompe à chaleur air/air intelligente 3-en-1

La nouvelle pompe à chaleur air/air airHome 600 incarne la nouvelle génération de solutions Hitachi 3-en-1 (chauffage, climatisation et purification d’air), avec le souci de proposer l’excellence en termes d’esthétisme, d’efficacité énergétique et de confort d’utilisation. Un mural mono-split à la pointe de la technologie et au service du bien-être des utilisateurs, qui intègre 4 fonctionnalités exclusives liées au traitement d’air.

Un nouveau design moderne et toujours aussi compact

airHome 600, la nouvelle gamme murale mono-split Hitachi, affiche un tout nouveau design avec des lignes incurvées et élégantes, pour un rendu moderne et actuel, afin de s’intégrer parfaitement dans tous les intérieurs.



Le mural conserve toute sa compacité avec seulement 78cm de large, et peut s’installer facilement pour tous types de projets, dans le neuf ou en rénovation.



La gamme se décline en 7 puissances, allant de 1,8 à 7 kW, et affiche de belles performances : A+++ en climatisation et A++ en chauffage, ce qui permet à l’utilisateur de réaliser des économies d’énergie.

4 fonctionnalités exclusives pour purifier l’air intérieur

La pompe à chaleur air/air airHome 600 a été conçue à la pointe de la technologie grâce à 4 fonctionnalités exclusives et intégrées de série, pour un traitement de l’air optimal :



-> Système d’ionisation AQtiv Ion :

Cette fonction intégrée à l’unité intérieure va disperser des ions négatifs dans l’air pour neutraliser jusqu’à 99,9%* des polluants présents à l’intérieur d’une pièce (virus SARS-CoV-2 et autres virus, bactéries, acariens, allergènes, odeurs). L’utilisateur bénéficie ainsi d’un air purifié toute l’année tout en maximisant son bien-être.

-> Filtre anti-virus** en zinc pyrithione :



L’appareil est doté d’un filtre innovant, efficace à +99% contre les virus et bactéries (SARS-CoV-2 inclus), pour un environnement intérieur plus sain.



-> Technologie FrostWash*** :



Cette technologie exclusive Hitachi permet un auto-nettoyage de l’échangeur, afin de lutter contre l’accumulation de poussière et autres polluants, qui peut à terme freiner le débit d’air et entrainer une diminution des performances. Avec FrostWash, les impuretés qui auront givré à la surface de l’échangeur seront cristallisés, afin de les agglomérer, puis les poussières seront évacuées via l’évacuation des condensats, lors d’une phase de dégivrage. Côté performances, l’utilisation de FrostWash garantit jusqu'à 94% des performances du produit sur le long terme, alors que sans l’utilisation de cette technologie, un produit similaire voit ses performances réduites de 18% après 2 ans d’utilisation.



-> Fonction « Mold Guard » :

Cette nouvelle fonction consiste à réaliser un séchage préventif de l’échangeur afin d’éviter l’humidité résiduelle, source de moisissures et de développement bactérien. Un échangeur sec garantit un air plus sain, même en période estivale où l’utilisation de la climatisation est élevée.

Un pilotage intelligent pour un confort sur mesure

La gamme airHome 600 est connectée de série grâce à une carte Wifi intégrée directement d’usine au sein de l’unité intérieure. L’utilisateur peut alors très facilement piloter sa climatisation via l’application airCloud Home ou via une enceinte connectée (Google Home ou Alexa d’Amazon), l’assurance d’un confort personnalisé sur-mesure.

airHome 600 bénéficie également d’une fonctionnalité exclusive Hitachi : le Géorepérage. Cette fonction innovante, activable depuis l’application airCloud Home, utilise le GPS du smartphone pour détecter lorsque l’utilisateur rentre ou quitte son logement.

Elle permet ensuite d’ajuster automatiquement le fonctionnement de l’appareil et la température, selon la présence de l’utilisateur.



De plus, airHome 600 intègre de série un détecteur de présence, dans l’optique de s’adapter aux différents modes de vie de ses utilisateurs. Par exemple, il permet de réaliser des économies d’énergie en utilisant la fonction « Smart Eco » : le capteur détecte la présence de personnes dans la pièce et ajuste la température de consigne automatiquement.



Enfin, pour répondre aux exigences les plus accrues en termes de confort, de jour comme de nuit, le mural propose une fonction sommeil : la température de consigne s’ajustera automatiquement afin d’éviter un courant d’air trop chaud ou trop froid durant la nuit. Grâce au « 4 Way Swing », l’air sera diffusé de façon homogène via le balayage horizontal et vertical, pour un confort optimal.



* Tests réalisés par Institute of Tokyo Environmental Allergy ; Nara Medical University ; Boken Quality Evaluation ; atKinki Bunseki Center, Ltd.

** Tests réalisés par Japan Textile Product Quality and Technology ; Nissenken Quality Evaluation Center.

*** Tests réalisés par Kitasato Research Environmental Science.

