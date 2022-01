Ebrasio : la gamme de prémurs zéro décoffrage, zéro déchet et en faveur de la RE2020 ! Communiqué | 31.01.22

Notre gamme de prémurs Ebrasio vous offre des solutions écologiques et économiques, adaptées à vos besoins pour les réservations. L’insert en résille métallique électrozingué intégré dans nos prémurs en usine facilite la réalisation de vos ouvertures et menuiseries (portes, fenêtres, etc). Désormais disponibles en bas carbone, ils promettent une réduction des déchets et de votre impact carbone.