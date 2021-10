Nouvelle membrane d'étanchéité auto-adhésive RUBBERGUTTER™ EPDM SA : donner une seconde vie aux chéneaux résidentiels

Lors de travaux conséquents sur les toitures résidentielles, les chéneaux sont habituellement retirés et remplacés. Cette opération, qui peut s’avérer coûteuse, nécessite un savoir-faire spécifique et génère des déchets.

FIRESTONE BUILDING PRODUCTS met son expertise au service de la rénovation des systèmes d’évacuation des eaux pluviales en lançant RUBBERGUTTER™ EPDM SA. Cette nouvelle membrane auto-adhésive (rouleau l. 75* cm x L. 20 m x ép. 1,3 mm) se colle avec rapidité et facilité en retirant uniquement le film protecteur. Pas d’adhésif supplémentaire à appliquer sur site, pas de flamme et un nombre d’outils réduit (marouflette, paire de ciseaux et cutter) pour le couvreur ! La technologie Secure Bond de FIRESTONE BUILDING PRODUCTS assure une adhérence uniforme, d’un bord à l’autre, et pérenne sur l'intégralité du support existant. L’étanchéité avec une membrane d’un seul tenant est synonyme de performance optimale. Offrant une seconde vie aux chéneaux (zinc, acier galvanisé, sur support bois ou non...), RUBBERGUTTER™ EPDM SA constitue une alternative économique et durable. Elle est fabriquée en Europe, dans l’usine de Terrassa (Espagne) de FIRESTONE BUILDING PRODUCTS certifiée ISO 9001 et ISO 14001.

Une composition aux multiples atouts

Durable

RUBBERGUTTER™ EPDM SA ne contient aucun plastifiant ou antioxydant pouvant migrer et provoquer un vieillissement prématuré de la membrane. Elle est protégée contre les craquèlements et les déchirures. Résistante aux UV, à l’ozone et aux conditions météorologiques extrêmes, elle est gage d’une durée de vie de plus de 50 ans. L’EPDM est également un matériau inerte qui permet de récupérer l’eau de pluie pour un usage domestique (certificat mis à disposition sur demande).



Élastique

En caoutchouc synthétique, elle est souple et s’adapte parfaitement aux dilatations des chéneaux.



Esthétique

Elle offre un aspect totalement lisse au chéneau. Les finitions (angles, joints...) doivent être réalisées avec le mastic EasySealant de FIRESTONE BUILDING PRODUCTS.



* D’autres largeurs sont disponibles sur demande.

Crédits photos : FIRESTONE BUILDING PRODUCTS

Pour en savoir plus exit_to_app