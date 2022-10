Éco-construction et design au service du bâtiment durable

Unir le style et la fonctionnalité dans le design n’est pas chose facile, et souvent on part du principe qu’une solution esthétique ne peut être à la fois efficace et pratique. Mais cela n’est pas vrai. Les briques de verre réunissent design, utilité et durabilité en un seul élément, capable de satisfaire les exigences des projets les plus ambitieux et complexes.