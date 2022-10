Une gamme solaire variée qui répond à tous les besoins du marché

EDILIANS s’engage et innove sans cesse dans des solutions pour l’habitat de demain. Pour répondre aux enjeux en production d’énergie, EDILIANS a développé des produits selon votre consommation, l’architecture de votre projet et votre budget.

EASY ROOF ACCESS

L'EASY ROOF ACCESS est un panneau photovoltaïque intégré en toiture. Il se compose de deux éléments : le système de montage EASY ROOF EVOLUTION et le panneau photovoltaïque M120 de LUXOR.

Les + du EASY ROOF ACCESS

Une vraie solution fiable et facile à installer, mais pas que… un produit ultra résistant aux UV, à la rouille, à la grêle, à la neige et au vent.



EASY ROOF ACCESS a plein d’autres qualités ! En effet, c’est un excellent rapport qualité/prix ! Ce qui n’entache absolument pas sa haute fiabilité et son étanchéité.



Enfin, une qualité non négligeable pour ce genre de produit, c’est bien la facilité d’entretien et de pose ! Oui, le montage est rapide et s'effectue en 6 heures pour une installation de 3 kWc (avec 2 personnes). Il est également 100 % recyclable avec 0 déchet de sa production jusqu'à sa fin de vie.

Les tuiles terre cuite solaires

C’est l’assemblage parfait du savoir-faire de la terre cuite d’EDILIANS à la technologie photovoltaïque. L’accord parfait entre la qualité des argiles, la singularité des toitures modernes et la performance énergétique !

Les + des tuiles en terre cuite solaire

L’esthétique est au cœur de ce produit ! En effet, elle s’intègre parfaitement à l’identité de votre édifice. Par extension, sa forme et ses caractéristiques de mise en œuvre sont identiques à leurs équivalents en terre cuite, ce qui rend sa pose ultra simple. C’est un véritable gain de temps et donc de rentabilité pour les professionnels du secteur.



Outre son côté esthétique, cette tuile en terre cuite solaire assure une étanchéité irréprochable héritée bien sûr des propriétés inhérentes à la terre cuite. Le matériau assure fiabilité et longévité et est garanti pendant 30 ans.



À noter : c’est une solution évolutive dans le temps ; les tuiles en terre cuite solaire s’adaptent à une toiture existante en toute facilité.

La Tuile Solaire Max

Cette solution a été spécialement conçue pour allier performance énergétique, évolutivité et facilité de pose !

Les + de la Tuile Solaire Max

Une durabilité optimale. Imputrescible, anti-corrosion et résistante aux intempéries, et ça, depuis plus de 18 ans ! EDILIANS vous garantit une pose simple grâce à son châssis unique et s’intègre parfaitement avec tous les modèles de tuiles de couverture.

