Dierre France, des portes de sécurité qui bénéficient du marquage CE

Les fermetures résistantes au feu, dont les portes Dierre France, sont des produits de sécurité intégrés au bâtiment, et qui, par conséquent, sont soumis aux normes européennes harmonisées au titre du Règlement Produits de Construction (RCP). Ce règlement européen instaure l’obligation de marquage CE pour les produits de construction mis sur le marché couverts par une norme européenne harmonisée. Le marquage CE des portes résistantes au feu est obligatoire depuis le 01/11/2019.

Le marquage CE, qui figure sur la majorité des produits non-alimentaires, matérialise l’engagement du fabricant sur la conformité du produit aux exigences fixées par la réglementation communautaire. Cela implique qu’en établissant la Déclaration de Performances (DOP) et en apposant le marquage CE, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit qu’il met sur le marché.

Le marquage CE des portes et fermetures résistantes au feu est régi par la norme harmonisée EN 16034 s’appliquant aux fermetures manuelles ou motorisées.



Ainsi, dès le 01/11/2019, Dierre France a été la première entreprise, avec une gamme de produits aussi large et profonde, à répondre favorablement à l’obligation du marquage CE.



Leurs portes métalliques techniques coupe-feu IDRA EI30, NEW IDRA EI60 et EI120 et les portes réversibles SPLIT EI60, quand elles donnent sur l’extérieur, répondent à la norme feu EN 16034 et à la norme produit complémentaire EN 14351-1 : « blocs-portes extérieurs coupe-feu pour piétons ».



Leurs portes métalliques coulissantes coupe-feu 120 minutes ROLLING répondent quant à elles à la norme feu EN 16034 et à la norme produit complémentaire EN 13241 « portes industrielles et coulissantes coupe-feu », qu’elles soient installées en intérieur ou donnant sur l’extérieur.



Pour en savoir plus sur les produits Dierre France marqués CE, visitez leur page entreprise Batiweb.

