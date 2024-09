EDILIANS vous donne rendez-vous au salon BATIMAT 2024, le grand rendez-vous international du bâtiment et de l’architecture, qui se tiendra du 30 septembre au 3 octobre à Paris Expo Porte de Versailles. Venez découvrir nos dernières innovations et échanger avec nos experts sur le stand P066, Hall 1.

Depuis plus de 200 ans, EDILIANS s'engage à fournir des solutions de couverture et d'accessoires de façade alliant performance, durabilité et esthétisme. Cette année, nous sommes fiers de présenter des nouveautés dans notre gamme de tuiles, et notamment la DOUBLE TENORD Huguenot, une tuile grand format aux accents du Nord. Adaptée aux faibles pentes, cette nouvelle tuile grand moule faiblement galbée succède à l’actuelle tuile ARTOISE Huguenot, qui reste toutefois disponible en rénovation. Avec son esthétique épurée, elle s’intègrera parfaitement dans la tradition architecturale de cette région.

Mais nous aurons aussi la PLEIN SUD RÉABILIS Gélis, un modèle d’exception qui marie esthétique haut de gamme et grande souplesse de pose, en neuf comme en rénovation. Elle permet de retrouver le caractère authentique des toitures traditionnelles du bassin méditerranéen. De plus, une troisième tuile de la famille des tuiles plates, portant l’appellation de terroir Phalempin, sera dévoilée lors du salon. PLEIN SUD RÉABILIS

EASY ROOF INTÉGRATION Et n’oublions pas le solaire avec notre large gamme de solutions photovoltaïques adaptées à toutes les toitures, telles que la Tuile SOLAIRE MAX (photo à la une), best-seller EDILIANS depuis plus de 20 ans, nos tuiles terre cuite solaires ou encore le système de fixation ventilé EASY ROOF INTÉGRATION.

Notre équipe d’experts sera présente pour répondre à vos questions et vous conseiller sur les meilleures solutions pour vos projets de construction et de rénovation. Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir nos produits de haute qualité et de bénéficier de l'expertise de nos spécialistes.

Pour plus d’informations sur notre participation au salon BATIMAT et nos nouveautés, rendez-vous sur notre site.

