EDILTECO® obtient les évaluations techniques ETE et DTA du CSTB pour son système EDIL-Therm® Minéral

EDIL-Therm® Minéral, pour l'isolation, la réfection et la protection des façades

Destiné à l’isolation de tous types de bâtiments neufs ou anciens (logements individuels et collectifs, bureaux ou locaux commerciaux…) le procédé EDIL-Therm® Minéral s’emploie également pour la réfection et la protection des façades dégradées ou en isolation thermique.

Les panneaux isolants en laine de roche sont conformes à la norme NF EN 13162 en vigueur, ont fait l’objet d’un marquage CE, d’une Déclaration des Performances, et d’un certificat ACERMI en cours de validité.

Disponibles dans des épaisseurs allant de 30 à 200 mm les panneaux EDIL-Therm® Minéral offrent une résistance thermique qui varie donc de 0,75 (m²K/W) à 5,55 (m²K/W) pour le plus épais.

Une gamme complète de composants – colle et ragréages (avec ou sans ciment), fixatifs et régulateurs de fond, enduits minces de finitions à base de résines organiques et minérales est associée au système offre la possibilité de bénéficier d’un large choix d’aspects, de granulométrie et de teintes.

EDILTECO®, étant un fabricant systémiste, l’entreprise propose également une gamme normalisée d’accessoires (profils, baguettes, armatures, chevilles, etc) et dispense ainsi le professionnel de se fournir en plusieurs fois, auprès de différents fabricants. EDILTECO® sélectionnera et fournira les accessoires en fonction des spécificités du chantier et de l’épaisseur exigée de l’isolation, ainsi, aucun risque d’erreur.



Lorsque la réglementation relative à l’ouvrage concerné nécessite la prise en compte de dispositions vis-à-vis de la propagation du feu en façade, le procédé EDIL-Therm® Minéral (incombustible Euroclasse A1) est notamment préconisé pour garantir cette résistance au feu. Le système EDIL-Therm® bénéficie d’un classement de réaction au feu A2-s1, d0 conformément à la norme NF EN 13501-1.



Avec l’obtention de ce nouveau DTA 7/23-1795_V1, EDILTECO® fournit aux applicateurs des éléments d’appréciations fiables et objectifs afin de les accompagner au mieux dans l’utilisation et la mise en application du système EDIL-Therm® Minéral, considéré comme une solution non-traditionnelle sur le marché du bâtiment. Documents de référence pour les professionnels de la construction – l’ETE et le DTA caractérisent les performances du produit, certifient sa bonne conception, sa conformité aux exigences de chaque chantier, et garantissent la durabilité ainsi que l’efficacité de cette solution d’isolation thermique extérieure avec enduit mince.

