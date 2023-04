Weber et Woodeum innovent pour la construction bois à vitesse grand W

Depuis 2015 déjà, le leader des mortiers industriels et le leader français du logement bas carbone spécialisé dans la construction bois conjuguent leurs expertises. Ils ont notamment repoussé ensemble les limites du possible en étant les premiers à proposer un système ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur) sur construction CLT jusqu’à 28 m (Cross Laminated Timber, structure en panneaux bois massif lamellés-croisés) pour laquelle ils ont obtenu une ATEx de cas A.



Toujours pionniers, ils se démarquent encore aujourd’hui avec une nouvelle ATEx de cas A, en partenariat avec la société Nicoll (Groupe Aliaxis), validée pour un procédé de douche à zéro ressaut sur plancher CLT. Et ce, comme le souligne Bastien Bouteloup, Directeur R&D et Ingénierie Woodeum, en vue de « répondre rapidement et de façon générique à une exigence règlementaire (datant du 11 septembre 2020) sans que nos chantiers soient impactés par l’absence de solutions existantes sur le marché visant les supports bois ».



En réponse aux exigences de l’arrêté imposant désormais, dans les logements neufs accessibles, évolutifs ou les maisons individuelles1, une zone de douche sans ressaut, Weber, Woodeum et Nicoll ont co-développé un procédé innovant associant performances acoustiques et étanchéité. Aujourd’hui validé par une ATEx favorable du CSTB, ce système précurseur sur plancher CLT incarne la pertinence d’un partenariat gagnant-gagnant entre acteurs experts dans leur domaine.



À l’origine de cette démarche tripartite, l’objectif est de permettre au procédé de gagner en robustesse afin de constituer une solution pérenne parfaitement adaptée à la réglementation et aux contraintes rencontrées sur chantier, sans compromis sur la qualité de l’ouvrage fini et sa durée de vie.



Comme le précise Julien Roussy, Responsable de Gamme Systèmes Techniques Weber : « En parallèle de l’obtention de l’ATEx webersys hydro silence destinée à la construction béton traditionnelle, il nous a semblé indispensable d’offrir une réponse adaptée à la filière bois. Selon nous, la réussite de ce projet était conditionnée à un engagement fort de 3 acteurs clés matérialisé par une ATEx portée par 3 co-titulaires ; point de vue également partagé par les experts de la commission d’ATEx. »



Woodeum, spécialiste de la construction bois, a pu mettre en exergue diverses contraintes liées au matériau bois, notamment l’acoustique, l’humidité et l’étanchéité ou la sécurité incendie.



Au cours des 18 mois d’instruction du dossier, de nombreux essais acoustiques, mécaniques, ainsi que plusieurs études STD thermiques et hygrothermiques ont été réalisés.



À la clé, un système complet innovant, robuste et pérenne, entièrement adapté aux logements développés par Woodeum et composé des éléments suivants :

Une structure porteuse en panneau de CLT revêtue : en surface, d’une chape mise en œuvre sur un résilient acoustique en laine de verre ; en sous face, d’un faux plafond acoustique composé d’isolation et de plaques de plâtres.

Une forme de pente réalisée par le biais de produits Weber.

Un Système d’Etanchéité Liquide Weber sous Avis Technique.

Un système de siphon de sol Nicoll et son raccordement.

Précisons que l’évacuation des eaux dans le cadre de logements collectifs dans un ouvrage à structure bois imposait deux défis : une évacuation verticale traversante dans le plancher évacuant dans le plenum et un dispositif d’évacuation des eaux qui ne soit pas susceptible de dégrader la performance acoustique de l’ouvrage. Ce challenge a pu être relevé grâce à l’expertise de la société Nicoll (spécialisée dans la gestion des fluides dans le bâtiment) qui a développé et industrialisé un système de siphon de sol inédit.



Soulignons enfin que le fait que Woodeum soit promoteur va permettre de tester à grande échelle ce procédé : plusieurs résidences en Ile-de-France sont déjà concernées, offrant ainsi l’opportunité de bénéficier de nombreux retours d’expérience, en vue de solliciter, à terme, un Avis Technique.



Autant de démarches, s’appuyant sur un fort esprit d’équipe, qui contribuent à répondre aux exigences réglementaires pour accompagner le développement de la construction bois et continuer à décarboner les bâtiments !

1 - à l’exception de celles construites pour le propre usage du propriétaire

Pour en savoir plus exit_to_app