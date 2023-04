Pourquoi choisir une salle de bains préfabriquée ?

Qui sommes-nous ?

Crée par Eiffage Construction en 2008, HVA Concept est une marque qui commercialise plusieurs modèles de salles de bains industrialisées sur-mesure pour différents secteurs d’activités : logements collectifs, résidences étudiantes, hôpitaux, EHPAD et résidences médicales ou encore l’hôtellerie. Notre démarche innovante dont l’efficacité a été prouvée au fil des années casse les codes de la construction traditionnelle.

Construire autrement

Inscrits dans une démarche de construction hors-site, tous nos modules sont le résultat de plusieurs étapes de production où nous regroupons tous les corps de métiers. Tous nos modules sont contrôlés scrupuleusement par nos équipes en atelier et notre service qualité avant fermeture et livraison sur chantier. Grâce à ces contrôles fréquents sur chaque étape de production, HVA Concept garantie une qualité de finition au millimètre près pour des produits avoisinant le 0 réserve.

Le tout premier modèle : Hva’ini® :

Ini pour initial car il démontre parfaitement les valeurs initialement retranscrites par HVA Concept dans ses produits : un degré de résistance élevé et des coûts de maintenance très faibles grâce à notre fond en béton fibre haute performance ! En préfabriquant vos salles de bains vous assemblez dans une surface réduite de nombreux corps d’états qualifiés (électricité, ventilation, gros œuvre, isolation, revêtement…)

Le modèle grand format : Hva’kase® :

HVA Concept a voulu voir plus grand ! Après quelques années d’expérience dans la production de modules sanitaires industrialisés, la question de la pièce complète totalement préfabriquées s’est posée ! Cette pièce peut être une chambre, des espaces sanitaires communs ou bien des vestiaires de chantier, nous nous adaptons à votre besoin. Bien sûr, la qualité n’est en rien impactée par la taille du module !

Le module éco-conçu : Wa’ood®

Construire autrement n’aurait pas de raison d’être sans lutter, à notre échelle, contre le réchauffement climatique ! Pour cela, HVA Concept a imaginé une salle de bains totalement en bois ! En effet, le module Wa’ood® bénéficie des avantages du Hva’ini® tout en diminuant les émissions de CO 2 qu’il rejette. Totalement résistant à l’eau et beaucoup plus léger alors n’hésitez plus à franchir le cap !

L’option Hva+ :

Nous vous avons écouté et nous sommes aujourd’hui dans la capacité de compléter nos modules avec des prestations techniques supplémentaires telles que la cuisine intégrée, une gaine technique équipée ou encore la production par Ballon d’Eau Chaude Dynamique !

Découvrez tous nos modèles sur notre plaquette.

L’industrialisation au bénéfice des chantiers :

Vous y voyez maintenant plus clair sur nos différents modèles de salles de bains industrialisées mais il vous reste encore à savoir pourquoi industrialiser notre process de fabrication ?

Les avantages sont multiples :

Un gain de temps non négligeable est constaté sur tous les chantiers sur lesquels nous intervenons : heures de chantier externalisées en usine.

Un interlocuteur unique pour plus de sérénité sur votre chantier et un planning plus facile à gérer.

Une qualité d’exécution optimisée grâce aux nombreux contrôles effectués tout au long de la chaîne d’assemblage.

Une réduction des déchets et des déplacements pour des chantiers plus vertueux.

Une meilleure maîtrise des coûts : pas de mauvaise surprise car les prix sont fixés à la commande.

Les services supplémentaires :

Tous nos modèles sont totalement sur-mesure ! Le client façonne, à l’aide de notre bureau d’études interne 100% BIM, les plans mais aussi les multiples finitions qui sont envisageables sur les modules sélectionnés.



Un service de Recherche et Développement œuvre pour améliorer nos produits sur la durée d’un point de vue environnemental, technique et qualitatif !



En restant à l’écoute de nos clients mais aussi de nos partenaires, nous élaborons des produits en phase avec l’évolution de la demande du marché. De nouvelles gammes et options sont à venir au sein d’HVA Concept et notamment sur les besoins des marchés en rénovation !



En cela, ne loupez pas nos dernières nouveautés.

