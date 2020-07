Les plans de travail sont un élément design important en cuisine. EGGER enrichit sa gamme avec de nouveaux décors, de nouvelles épaisseurs mais également des produits inédits offrant de multiples possibilités. Résistants et approuvés pour le contact alimentaire, ces solutions prêtes à l’emploi ont été conçues pour faire face aux activités quotidiennes d’une cuisine mais peuvent aussi être utilisées pour la salle de bain, un bureau, établi ou comptoir.

Le plan de travail PerfectSense Topmatt est la solution idéale pour un plan de travail robuste et design : le caractère extra mat au toucher soyeux et la propriété anti-traces de doigts de la surface laquée PerfectSense Topmatt correspondent aux tendances actuelles de la cuisine axées sur les matériaux mats.

Avec une épaisseur de chant ABS de 1,5 mm, les bords sont protégés et conservent un angle de courbure des plus naturels. Facile à nettoyer, ce plan de travail de qualité apporte une touche de luxe aux cuisines modernes.

Suivant la tendance des surfaces de travail très fines, le nouveau plan de travail stratifié compact d’une épaisseur de 12 mm allie finesse et robustesse (grâce à sa structure homogène) dans plusieurs âmes colorées. Aucun traitement particulier n’est nécessaire pour les chants car ce plan de travail comprend des chanfreins de 1 x 1 mm présents sur les deux faces et les quatre côtés pour un design épuré. La structure de surface ST76 Mineral Rough Matt au relief bosselé pour des reproductions pierre type granit flammé s’inscrit dans la tendance très recherchée des textures matières.

Le plan de travail Feelwood offre un rendu global proche du bois massif, aussi bien à l’oeil qu’au toucher, avec ses quatre décors pores synchronisés, consistant à faire coïncider la structure avec le veinage du bois pour un résultat unique. Dans cette optique d’aspect plus que naturel, des chants bois de bout, reproduisant la coupe transversale d’un tronc d’arbre, sont disponibles. Le motif de chaque décor a été conçu en version XL pour éviter toute répétition du motif et notamment des fissures sur la largeur du panneau. Ce plan de travail apportera chaleur et confort à vos pièces, tout en soulignant l’authenticité du décor bois.

Modèle classique avec un recouvrement uniforme et sans jointure de la face et du profil, le plan de travail stratifié postformé se renouvelle et offre maintenant une large sélection de décors unis, bois et matières telles que la pierre, le marbre ou le béton. Très résistant aux chocs, ce plan de travail est la solution économique idéale. Son toucher lisse associé à ses bords arrondis apporteront une touche contemporaine à vos pièces.

Nouveautés plan de travail