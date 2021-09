Un vaisseau blanc vêtu de bandeaux nacrés en ALUCOBOND® pour CONVERGENCE, siège social de DANONE

Sous la maîtrise d’ouvrage de Pitch Promotion et Inovalis, l’agence ORY Architecture signe l’architecture de CONVERGENCE, le plus grand siège social au monde du groupe DANONE, à Rueil Malmaison. Inauguré en 2021, le bâtiment est constitué de 8 670 m2 de bandeaux blancs nacrés en ALUCOBOND® Plus Sparkling white silver, qui épousent parfaitement ses façades courbes.

Un édifice en mouvement pour créer un signal fort

L’agence ORY Architecture a imaginé un édifice en mouvement, dont la silhouette s’élève et marque un nouveau signal au cœur du Rueil Malmaison. Le projet, inscrit dans la requalification du quartier de la gare, offre, au travers d'une percée visuelle transperçant le bâtiment, une identité forte au nouveau centre d’affaires et une nouvelle visibilité depuis le parvis et la place Renault.



L'ensemble est homogène et fluide. Comme une dentelle ondulante, le soubassement est marqué par une structure de poteaux en V et une couverture en métal qui vient asseoir l'unité du projet. Ainsi, l’image du centre d’affaires est affirmée dans une ligne épurée, qui marque l’entrée d'un quartier dynamique, profitant aux utilisateurs au travers d'espaces de détente et de convivialité.



Les cheminements piétons bordent un restaurant d’entreprise et un commerce profitant de belles terrasses. L'allée piétonne Armand Camus requalifiée devient un lieu de passage paysagé, animé et convivial pour les habitants. Les accès du bâtiment sont marqués par une faille toute hauteur divisant le bâtiment en deux volumes.



Le projet offre des plateaux lumineux et ergonomiques, reliés par des paliers ouverts sur la ville. Un espace intérieur paysagé accessible aux utilisateurs des bureaux dessert les restaurants. À l’approche du bâtiment, le piéton remarque immédiatement les lignes pures et souples de la façade et le rez-de-chaussée entièrement vitré. Le traitement du socle, homogène et fluide, est ouvert sur la ville et dédié exclusivement à des fonctions d’accueil, de commerces et de restauration ouvert au public.



Très tôt, une réflexion approfondie a été menée sur l’occupation des locaux, avec espaces collaboratifs, de détente, de restauration et un pôle santé de 240 m2 au 1er étage à côté d’un espace zen. Les paliers d’étages sont ouverts à la fois sur la ville et le cloître et desservent 7 niveaux. À chaque étage, se trouve des terrasses et de grands espaces de réunion ou box individuels et deux cafétérias. Divers espaces ont également été imaginés pour recevoir les clients avec une salle d’exposition des produits et un auditorium au 7e étage.



« Notre objectif, pour chaque projet, est de raconter une histoire architecturale à chaque fois différente, adaptée son contexte, et dont l’humain est au cœur de la réflexion. ». Samantha Grah, Présidente ORY.architecture.

Une vêture de nacre ondulante et lumineuse en ALUCOBOND

Le bâtiment s’érige tel un vaisseau blanc, constitué de bandeaux aluminium nacré en ALUCOBOND Plus offrant des jeux de lumière tout au long de la journée, avec des effets et reflets irisés, courant le long des façades courbes. L’architecture est organique, souple, presque sensuelle, le regard glisse sur les arrondis et ne bute sur aucune arête.



Le matériau ALUCOBOND a été choisi pour sa grande pérennité et résistance aux intempéries et à la corrosion et tout particulièrement pour sa capacité de cintrage et pliage à volonté, qui a permis d’épouser strictement les courbes des façades de l’immeuble.



Les 8 670 m2 de panneaux aluminium composites, posés en cassettes et en casquettes rivetées avec le système TIM K7 & TIM 2C, crée ainsi un jeu de façades vibrantes au gré de l’ensoleillement et la teinte Sparkling white silver rend son déroulé esthétique et mouvant.

Crédits photos : Takuji Shimmura



Programme : Démolition et reconstruction d’un ensemble immobilier de bureaux / Grand Prix SIMI 2020



Calendrier : études 2015-2018 / Livraison octobre 2020 / Inauguration janvier 2021



25 253 m^2^ - 1 470 m^2^ de terrasses - 1 097 m^2^ de patio - 249 m^2^ de commerces - 1 276 m^2^ restaurant d’entreprise / R+7 et 2 niveaux de sous-sols - 330 places de stationnement.



Certifications : BREEAM Very Good / HQE Certivéa niveau « Excellent » (NF HQE Bâtiments Tertiaires référentiel 2015)



Maître d’ouvrage délégué : Pitch Promotion groupe Altarea Cogedim / Assistant maître d’ouvrage : Aupera, filiale du Groupe Inovalis Advenis / Preneur : Danone SA



Maîtrise d’œuvre : ORY architecture, Studio Jean-Philippe Nuel (architecte d’intérieur), CDB (aménagement bureaux), Groupe NOX (BET conception), Barnanel (BET exécution), SECC (structure), A&J (paysage)



Entreprise de construction : Eiffage Construction



Fabricant des panneaux ALUCOBOND^^ : TIM Composites / Poseur : Groupe Goyer - Eiffage Construction