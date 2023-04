elZinc Rainbow®, contre vents et marées

L´objectif de la réhabilitation du Club de Voile de Costa Nova (Portugal), réalisée par les architectes de Ferreira Arquitetos, était de conserver l´identité du bâtiment à travers sa volumétrie et sa matérialité.



Pour la rénovation de la façade et de la couverture, les architectes ont opté pour le zinc-titane elZinc Rainbow® bleu qui leur permettait à la fois de souligner la volumétrie du bâtiment et d´en assurer la longévité dans un environnement particulièrement exposé.

Le choix du zinc-titane elZinc Rainbow® a donc été motivé par la recherche d’un matériau alliant esthétique, pérennité et résistant aux agressions (climatiques et atmosphériques) du milieu marin.



Résistant à la corrosion (classement RC5, conformément à la norme EN 10169 :2010), les 6 nuances (bleu, rouge, vert, noir, marron et or) de la gamme elZinc Rainbow® ne blanchissent pas en milieu salin et garantissent un vieillissement sans altérations grâce à leur revêtement organique de 35 microns d’épaisseur.



La gamme chromatique elZinc Rainbow® offre une grande liberté de conception…contre vents et marées.

