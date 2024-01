Projet d’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier (ERBM)

Problématique du chantier de la Cité Cuvinot :

Isoler avec des produits performants les 414 maisons pour améliorer le confort de vie des habitants (thermique et acoustique), permettre aux ménages de réaliser des économies d’énergie et avoir une maison plus respectueuse de l’environnement. Une maison isolée, c’est entre 8 et 13 tonnes de CO 2 évitées par an* et un bâtiment isolé émet 5 fois moins de CO 2 qu’un bâtiment non isolé*.

Deux types d’isolation mis en œuvre :

Rénovation des murs par l'intérieur avec la solution GR 32 en laine de verre 100 % recyclable d'Isover.

Rénovation des rampants de combles aménagés avec des isolants biosourcés en fibre de bois Isonat Flex Contact 40.

Réalisation de cloisons avec la solution PAR Phonic permettant un confort acoustique des occupants.

ERBM, un programme exceptionnel visant à rénover 23 000 logements sociaux miniers dans les Hauts-de-France

Signé en mars 2017, l'Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier (ERBM) a pour objectif de rénover les habitations des cités minières en étroite collaboration avec les bailleurs sociaux et les communes de ce territoire historique. Un projet d’envergure qui devrait prendre fin en 2027.



L’objectif est notamment d’éradiquer les logements miniers énergivores, afin que les occupants vivent dans un habitat digne et économe en énergie et ainsi gagner en qualité de vie et en pouvoir d’achat.



Fin 2022, environ 7 000 logements miniers énergivores ont d’ores et déjà été réhabilités par les deux bailleurs sociaux : Maisons et Cités et SIA Habitat. Pour atteindre l’objectif fixé, les bailleurs mènent de front cinquante opérations (35 cités prioritaires lancées en 2018 et 15 nouvelles opérations lancées fin 2022) bénéficiant de financements ERBM en plus de leurs opérations de droit commun menées sans financement public. 95 millions d’euros de financements publics ont été apportés depuis 2017 par l’État, la Région Hauts-de-France et les EPCI ou communes du bassin minier dans le cadre de ces réhabilitations ERBM. Ce sont ainsi 20 % des anciennes communes minières qui bénéficient à ce jour de cette opération.

Description du chantier de la Cité Cuvinot

Construite entre 1914 et 1930, la Cité Cuvinot a été érigée par la Compagnie des Mines d’Anzin afin de loger les mineurs et leurs familles à proximité de leur lieu de travail. Avec ses 24 ha de superficie, elle est la plus grande cité minière dans le Valenciennois.



Les 414 maisons mitoyennes d’environ 80 m2 sur deux niveaux sont administrées par les bailleurs sociaux Maisons et Cités et SIA Habitat qui ont confié l’étude de la rénovation à un thermicien qui a sélectionné des solutions Isover et Isonat pour leurs performances et en faveur d'un habitat durable.



Les 274 logements de Maisons et Cités vont être rénovés en deux tranches : une première de 128 logements, dont les travaux ont démarré au cours du premier trimestre 2021 pour une durée de 24 mois, et une seconde tranche de 146 habitations qui a débuté sa mutation au deuxième semestre 2021 pour une durée de 30 mois.



Sur ces 274 logements, 237 seront concernés par une réhabilitation complète, intérieure et extérieure. Les 37 autres, déjà réhabilités thermiquement par anticipation, seront traités à l’extérieur.



Pour l’ensemble de ces chantiers, les murs des maisons sont isolés avec de la laine de verre Isover GR 32 et les cloisons en PAR Phonic. À l’étage les combles sont isolés avec de la fibre de bois Flex Contact 40 d’Isonat. En appliquant une stratégie multi matériaux, Isover adapte l’isolation aux contraintes de chaque espace et de chaque besoin.

En moyenne 80 m2 de laine de verre Isover et 50 à 60 m2 de fibre de bois sont posés par maison.



Isonat a également formé les équipes des entre- prises poseuses sur différents chantiers ERBM.

