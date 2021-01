En ce début d'année, Duco rend hommage à ses jubilaires. Ensemble, les sept jubilaires comptabilisent 100 ans chez Duco. Un cas unique !

Le jubilaire le plus impressionnant est sans aucun doute Ronald Geeraert, qui était là dès le tout début. Ronald a commencé dans l'atelier de peinture et s'est ensuite spécialisé dans la scierie, où il travaille toujours aujourd'hui. "Quand j'ai commencé chez Duco en 1991, il y avait ici un total de sept collaborateurs et il suffisait d'un gâteau pour la fête d'anniversaire", rit Ronald. "Quelle différence avec les 250 collaborateurs d'aujourd'hui, j'ai vu l'entreprise s'agrandir énormément..."



Franky Alderweireldt est lui aussi mis à l'honneur. Il a 20 ans de service à son palmarès. En tant que spécialiste de solutions de ventilation, Duco réalise de très nombreux systèmes et utilise de multiples procédés. Franky est connu comme un touche-à-tout : "Malgré mon poste fixe à la scierie, mon expérience me permet d'être utilisé presque partout dans l'usine. La variété et la liberté que cela apporte font qu'après 20 ans, je vais toujours travailler avec le sourire."



Jeroen Deseure, comptabilité, peut souffler 10 bougies chez Duco. Avec Anthonie Vandamme (R&D), Frederik Verstraete (R&D), Miguel Saelens (protection solaire sur mesure) et Franky Vanhercke (transport). Ensemble, les jubilaires comptabilisent 100 ans de Duco et 100 ans d'expérience dans le domaine de la ventilation.

Début festif de l'année 2021

Le spécialiste de la ventilation a l'habitude d'organiser chaque année une grande fête du Nouvel An pour les collaborateurs et les partenaires. Comme les mesures corona ne le permettent pas cette année, l'hommage est tout de même l'occasion de réjouissances en 2021. Les jubilaires ont été célébrés et remerciés par la direction de manière appropriée et à distance de sécurité.

Duco aussi souffle des bougies cette année

2021 n'est pas seulement une année spéciale pour les jubilaires. Duco lui aussi peut souffler des bougies cette année. L'entreprise, qui est spécialisée dans la ventilation et la protection solaire, fête cette année son trentième anniversaire.

À partir de cet été, Duco fêtera cet anniversaire dans un tout nouveau complexe de bureaux. Grâce à sa protection solaire structurelle extérieure aux lamelles rectangulaires design, les nouveaux bureaux ne manqueront pas d'attirer tous les regards le long de la E40. En outre, le spécialiste belge de la ventilation peut également être considéré comme la référence en matière de techniques de ventilation durables avec une ventilation intelligente et naturelle combinée à une ventilation nocturne intensive. Ou comment créer de manière naturelle un climat intérieur sain pour tous les collaborateurs, sans recourir à des systèmes de climatisation énergivores. Les 7500 m2 d'espace de bureau facilitent eux aussi la croissance continue de la DucoTeam.



