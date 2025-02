TBC Innovations publie une étude sur les marchés des protections solaires en France

TBC Innovations vient de publier une nouvelle étude de marché sur les ventes de protections solaires en France en 2024. Menée entre septembre et octobre 2024 auprès de 200 acteurs, l’étude met en avant les chiffres clés des marchés des protections solaires extérieures en résidentiel et non résidentiel, selon les trois typologies de protections solaires.

La récurrence des épisodes de fortes chaleurs estivales et d’ensoleillement en France est à l’origine d’une meilleure sensibilisation des ménages au confort d’été et à la protection solaire. Les Français ont en effet davantage conscience que la bonne utilisation de ces équipements permet de gérer le confort d’été tout en limitant l’usage de la climatisation, ce qui s’avère essentiel dans le contexte actuel de crise énergétique et de flambée des prix des énergies. TBC Innovations note que plus de la moitié des ménages Français n’ont pas de climatisation et qu’ils ne souhaitent pas en installer.

Une multitude de solutions pour optimiser la protection des logements

Pour les ménages ayant eu recours aux protections solaires, la majorité d’entre eux ont opté pour des volets roulants. Les utilisateurs apprécient la sécurité de fermeture, le confort et la gestion du noir qu’ils apportent. Ces dernières années, les volets roulants consolident leur position de leader, représentant plus de 70 % du marché.

Les acteurs interrogés proposent tous des volets roulants, solutions incontournables sur le marché de la protection solaire. Cependant, ils affirment qu’il est essentiel de proposer du choix aux particuliers et être en mesure de répondre aux demandes particulières de leurs clients.

Les CMIstes, notamment, aiment proposer des gammes de maisons différentes avec des solutions plus haut de gamme pour leurs maisons Premium. 42 % des CMIstes interrogés affirment avoir déjà eu des demandes pour du store screen. Les stores screens, solutions initialement proposées en non résidentiel, commencent à se développer en maison. Les stores screens offrent notamment une réponse adaptée pour de grandes surfaces vitrées. Une tendance croissante, proposée par les maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrages afin de bénéficier d’un apport solaire naturel et gratuit.

Par ailleurs, 63 % des CMIstes interrogés affirment avoir déjà installé des BSO en maisons neuves. Ces solutions sont particulièrement appréciées pour la fine gestion de la luminosité qu’ils apportent.

L’étude révèle cependant que ces produits de niche sont bien souvent utilisés dans les séjours et moins dans les pièces de nuit, même si les solutions à forte occultation progressent. C’est le cas par exemple des stores « Black Out ».

Cette multitude de solutions est un avantage, aussi bien pour la construction neuve que pour la rénovation. Avoir un maximum de produits à proposer permet aux poseurs d’apporter de la valeur ajoutée à leurs offres traditionnelles et de positionner les solutions aux endroits les plus utiles dans une maison. En clair : bénéficier de la bonne protection au bon emplacement.

La motorisation et l’automatisation de plus en plus répandue

La question de la motorisation a également été abordée avec les professionnels. Chez les CMIstes, elle est depuis longtemps quasiment généralisée, puisqu’ils la proposent en majorité dans 100 % de leurs maisons. Elle n’est cependant pas automatique chez les promoteurs.

Avec la RE2020, la motorisation semble progresser sur ce segment puisque les promoteurs interrogés la proposent désormais presque systématiquement, au moins dans les séjours. Les bailleurs sociaux sont quant à eux plus timides sur la motorisation, puisque celle-ci engendre des risques de SAV.

Les solutions connectées associées se développent pour automatiser l’utilisation des protections solaires et ainsi répondre encore mieux au confort d’été. Ceci permet également la limitation de l’usage de la climatisation dans le contexte actuel de crise énergétique et de flambée des prix des énergies.

Lors de la dernière enquête annuelle menée par TBC sur le marché des volets en France, plus de la moitié des installateurs de volets affirmaient installer des systèmes smart home de pilotage de logements connectés. Tandis que certains installateurs sont encore timides et ne vont poser ces solutions que lorsqu’ils en ont la demande, un peu plus d’un quart des installateurs sont des poseurs récurrents de box domotiques et n’hésitent pas à en faire la promotion lorsqu’ils installent des solutions de protections solaires.

Des protections solaires pour mieux profiter de l’extérieur

Si les protections solaires permettent pour certaines d’être bien à l’intérieur de chez soi, certaines protections solaires permettent de mieux profiter de son extérieur.

Les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir faire de leur terrasse une nouvelle pièce à vivre. Les balcons et terrasses deviennent ainsi des extensions de l’intérieur et de véritables terrains d’expression pour amateurs de décoration. D’où l’importance de protections efficaces contre la chaleur et le soleil.

Le store banne répond parfaitement à cette volonté. Avec de nouvelles fonctionnalités comme l'éclairage LED ou encore les lambrequins motorisés, le store banne a réussi à faire peau neuve et à concurrencer la pergola grâce à des prix plus attractifs. En 2024, c’est plus de 220 000 stores bannes qui se sont vendus.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock