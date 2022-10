Etude de sol géotechnique : Quels enseignements ?

L’étude géotechnique permet de soulever des problématiques insoupçonnées sur des parcelles. Quand un particulier achète un terrain, il ne voit que la surface du terrain et son environnement, et ce pour prendre la décision d’acheter. Mais l’étude de sol est là pour révéler, affirmer ou infirmer une difficulté géologique qui pourrait avoir des conséquences fâcheuses sur la future maison.

Une couche d’argile, c’est peut être des argiles gonflantes donc de nature à faire bouger la maison lors des épisodes de sècheresse où l’argile se rétracte fortement. Ceci est très courant.

La présence de vide dans le sol aussi appelé phénomène de Karst, la présence ou non de remblais,… sont autant de particularités géologiques d’une parcelle qui doivent être prise en compte dans les prescriptions des fondations d’un bâtiment, que seule une étude de sol pourra analyser.

Avant même de construire, l’étude de sol permet l’optimisation des coûts de construction en prenant en compte immédiatement les contraintes du sol.

Avoir de l’argile sur une parcelle n’est pas foncièrement mauvais en soit encore faut il avoir un sol homogène.

Il est plus délicat d’avoir une partie de parcelle en roche et l’autre partie en argile.

Dans ce cas, dans un souci d’optimisation des coûts de construction, l’hétérogénéité du sol peut conduire le géotechnicien à faire déplacer la maison pour l’implanter dans une zone où le sol est de même nature.

Les constructions respectant les contraintes du sol ont peu de chance de se fissurer.

L’étude de sol est donc un formidable atout.

Avec les événements liés au changement climatique, les aléas sont divers. Il y a ces fameux retraits-gonflements d’argile qui interviennent directement sur les fondations, et de facto sur le corps de l’habitation, et qui peuvent entrainer ensuite de nombreuses fissures et créer d’irréversibles dégâts.

Les études de sols permettent aussi de révéler la perméabilité des sols, ce qui peut être fortement utile pour anticiper d’éventuelles ruissèlements ou inondations sur la parcelle, mais aussi utilisées pour dimensionner l’assainissement quand celui-ci est autonome dit ANC Assainissement Non Collectif, ou la récupération des eaux pluviales.

Vous l’avez compris, l’étude de sol comme son nom l’indique est indispensable à la réalisation de toute construction, ou pour des réhabilitation type extension, étage supplémentaire …

Pour en savoir plus exit_to_app