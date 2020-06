Grâce à l'utilisation d'aciers haute résistance, le nouvel étai Eurex 20 LW pèse 20% de moins qu'un étai standard en acier courant, et cela avec les performances et la durée de vie habituelles. Cet étai innovant est le parfait allié sur le chantier : il est léger, robuste et ergonomique.

Le secteur de la construction recherche de plus en plus des produits et solutions ergonomiques de manière à assurer la santé et le bien-être des employés sur le long terme en réduisant les troubles musculo-squelettiques. L’un des principaux atouts des systèmes de coffrage Doka réside dans leurs composants, testés et approuvés sur le chantier. Ils ont été conçus pour offrir une longue durée de vie, une rentabilité maximale et une sécurité au travail absolue.

Le nouvel étai Eurex 20 LW : un indispensable en devenir sur les chantiers

Avec le nouvel étai Eurex 20 LW, Doka mise sur des technologies de matériaux innovantes afin de répondre aux attentes des clients en termes de légèreté et d’ergonomie. L’utilisation d’aciers haute résistance a ainsi permis de réduire le poids de ces étais de 20 % par rapport aux étais traditionnels de classe B/D selon la norme EN 1065. De cette manière, la santé des personnes qui doivent travailler avec au quotidien est préservée.

Notez également qu’une belle longévité du produit et sa résistance sont assurées grâce à une haute qualité de fabrication. La fiabilité est aussi garantie par des contrôles qualité complets ainsi que par une force portante certifiée par un organisme externe. La sécurité anti-écrasement et anti-déboîtement garantit par ailleurs une sécurité maximale pendant l’utilisation. Quant à la géométrie spéciale du filetage, elle permet un dévissage de l’écrou sans effort, et la numérotation gravée des trous de réglage facilite un réglage en hauteur rapide.

Ce nouvel étai Eurex 20 LW répond donc à de nombreux besoins et constitue le choix idéal pour tous types de chantiers.

L'étai Eurex 20 LW, grâce à son ergonomie, réduit considérablement les risq ues de TMS pour les compagnons. Cela est rendue possible avant tout par la technologie innovante des matériaux Malgré un poids réduit (11.3 kg ou 13.8 kg selon les hauteurs), ils sont aussi solides et durables que les étais classiques

Les trous numérotés permettent un réglage rapide et facile de la hauteur Helmut Enner, Contremaître chez Pabst GmbH, salue cette innovation : « Le travail sur le chantier est déjà assez difficile – les étais Eurex 20 LW sont tout simplement plus légers et ergonomiques. Et malgré un poids réduit, ils sont aussi solides et durables que les étais classiques. »



L’Eurex 20 LW est disponible dès à présent en 2 tailles : Eurex 20 LW 300, pour une longueur de 173 cm à 300 cm et un poids de 11,3 Kg

Eurex 20 LW 350, avec une longueur de 198 cm à 350 cm et un poids de 13,8 Kg

A - Trous de réglage numérotés

B - Etrier ergonomique

C - Écrou de réglage forgé

D - Galvanisé à l’intérieur et à l’extérieur

Crédit photo : Doka