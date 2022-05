EUROBOIS 2022 : Le Campus Eurobois est de retour pour soutenir l’emploi et la formation dans la filière !

L’emploi et la formation formeront à nouveau l’une des thématiques phares de la prochaine édition d’Eurobois, qui se tiendra du 14 au 17 juin prochains à Eurexpo Lyon, France. Dans un contexte de forte croissance due aux nouvelles réglementations, la filière peine à recruter.

Manque d’attractivité des métiers, nouveaux enjeux liés à l’arrivée du numérique et du 4.0… Les raisons sont multiples. Et même si la situation tend à s’améliorer (+2% de recrutements depuis 2 ans), les efforts doivent être maintenus. Alors que plus de 70 000 projets de recrutement sont prévus à l’échelle nationale cette année*, Eurobois se mobilise et s’engage aux côtés des professionnels. Objectifs : valoriser les métiers de la filière, faciliter les recrutements, l’accès aux formations existantes, et accompagner ainsi la montée en compétences des professionnels.



Pour répondre de façon très concrète à ces problématiques fortes, la thématique de l’emploi et de la formation sera abordée sur une animation dédiée, Le Campus Eurobois, et à travers des conférences sur le plateau TV.



Fort de son expérience réussie lors de la dernière édition 2020, le Campus Eurobois sera de retour cette année. Il permettra de faciliter les rencontres entre les centres de formation, les étudiants et les professionnels en recherche de formation d’une part et les recruteurs et les demandeurs d’emploi d’autre part. Il sera organisé autour de deux espaces, l’un dédié à la formation, l’autre à l’emploi.



L’espace formation, rassemblera une quinzaine de centres de formation, dédiés à la filière bois, proposant des formations continues ou initiales. Ils seront présents pour renseigner, conseiller et accompagner les étudiants et/ou les professionnels en recherche de formation, mais également présenter les cursus existants, les nouvelles formations diplômantes, ainsi que les modalités pour y accéder.



Les centres de formations présents sur l’édition 2022 :

Centre de Formation Forestière (Saugues)

Centre de formation professionnelle du Pays du Bleuets

CFPF de CHATEAUNEUF du Rhône

Centre de Formation Forestière de Châteauneuf du Rhône

CFPPA REINACH FORMATIONS (Savoie)

Compagnons du devoir

L’Ecole Technique du Bois (01)

ENSTIB (Lorraine)

EPLEFPA Roanne Chervé, Site du Lycée Nature et Forêt

ESB (Nantes)

FIBOIS (Lyon)

FORMABOIS (Quebec)

GRETA CFA Lyon Métropole

Institut des Métiers

Lycée Claude Mercier (03)

Master Sciences du Bois Faculté des Sciences – Université de Montpellier

Au sein de l’espace dédié à l’emploi, les visiteurs auront accès à de nombreuses offres à pourvoir dans le secteur, sur le Mur de l’Emploi.

Pôle emploi, partenaire de l’évènement, animera deux « journées de l’emploi » durant lesquelles l’organisme fournira des renseignements pratiques aux visiteurs. Ses équipes valoriseront les métiers de la filière et présenteront les nombreux dispositifs et autres solutions permettant de trouver un emploi dans le secteur.

Pour en savoir plus exit_to_app