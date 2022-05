Isocoton, le nouvel isolant d’ISOVER en textiles recyclés

Découvrez Isocoton ! L’isolant biosourcé issu de textiles recyclés, doux au toucher, facile à poser et made in France. Les panneaux Isocoton offrent une isolation performante des murs, combles, plafonds et cloisons.

Toujours plus engagé dans la construction durable, et afin d’offrir à chacun un confort de vie aussi performant que respectueux de la planète, ISOVER apporte une nouvelle alternative responsable pour l’isolation intérieure des bâtiments et qui complète sa large gamme d’isolants : l’isolant biosourcé Isocoton.



Isocoton apporte, via ses propriétés thermiques et acoustiques, un grand confort aux occupants des bâtiments toute l'année, en été comme en hiver.

En plus d’être une bonne isolation contre le froid, Isocoton permet de lutter contre la chaleur en été et de conserver la fraîcheur nocturne durant les canicules. Son étiquetage sanitaire (A+), contribue activement à conserver la qualité de l’air de l’habitat. Les performances thermiques d’Isocoton atteignent un pouvoir isolant (lambda λ) de 37 mW/m.K, qui le positionne parmi les isolants biosourcés les plus performants du marché. Côté acoustique, Isocoton réduit la propagation du bruit grâce à sa texture fibreuse qui en fait un excellent isolant phonique.



Une solution d’isolation pour l’ensemble des parois intérieures et éligible aux aides.

Isocoton est un panneau isolant doux et confortable à poser, avec une plage d’épaisseurs allant de 40 mm à 140 mm et qui s’adapte à l’isolation de toutes les parois par l’intérieur : combles aménagés, combles perdus, plafonds, murs et cloisons. Il est compatible avec de nombreux systèmes ISOVER et Placo®. Isocoton bénéficie des aides financières selon les épaisseurs et les applications.

La laine de coton Isocoton provient de la revalorisation de vêtements en fin de vie et issus de collecteur français.



Isocoton permet ainsi la revalorisation de vêtements destinés au rebut. En transformant cette matière en isolant, ISOVER participe à valoriser une matière première disponible en très grande quantité en un produit à haute valeur ajoutée pour l’efficacité thermique des bâtiments et le confort des occupants.



Cette solution d’isolation biosourcée s’inscrit en droite ligne avec les exigences de la RE 2020

