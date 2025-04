Salaire BTP : focus sur le métier de charpentier

Le charpentier conçoit et installe des structures bois pour bâtiments neufs ou en rénovation, incluant maisons à ossature bois et patrimoine bâti.

→ Missions principales :

Étudier les plans et concevoir des structures en bois.

Découper, assembler et poser les éléments de charpente.

Travailler en collaboration avec les couvreurs et les maçons.

Assurer la stabilité et la résistance des ouvrages réalisés.

Le charpentier travaille en atelier et sur chantier, souvent en hauteur. Le métier demande de la précision, un bon sens de l’équilibre et une excellente condition physique.

Quelle formation pour devenir Charpentier ?

L’accès au métier de charpentier passe par différentes formations :

Formation Niveau Objectif CAP Charpentier bois 3 Formation de base pour débuter Bac Pro Technicien constructeur bois 4 Développement de compétences avancées BP Charpentier 4 Accès à la gestion de chantier BTS Systèmes constructifs bois et habitat 5 Postes de chef d'équipe ou conducteur de travaux Formations complémentaires Variable Spécialisation en ossature bois, structures métalliques, éco-construction

Analyse des salaires : combien gagne un Charpentier ?

Le salaire d’un charpentier dépend de son expérience, de sa spécialisation et de la région où il exerce.

Expérience Salaire brut mensuel Coût horaire brut Débutant (0-2 ans) 1 900 - 2 300 € 13 -16 € Confirmé (3-7 ans) 2 400 - 3 000 € 16 - 20 € Expérimenté (+7 ans) 3 100 - 4 000 € 20 - 27 €

Facteurs influençant la négociation salariale

Le salaire d’un charpentier peut varier en fonction de plusieurs éléments :

Compétences spécifiques : expertise en ossatures bois, construction écologique ou restauration de monuments.

: expertise en ossatures bois, construction écologique ou restauration de monuments. Expérience et rapidité d’exécution : un charpentier chevronné négocie une meilleure rémunération.

: un charpentier chevronné négocie une meilleure rémunération. Localisation géographique : certaines régions offrent de meilleures opportunités salariales.

Région Salaire brut mensuel moyen Coût horaire brut moyen Île-de-France 2 500 - 4 000 € 17 - 27 € PACA 2 400 - 3 900 € 16 - 26 € Auvergne-Rhône-Alpes 2 300 - 3 700 € 15 - 24 € Occitanie 2 100 - 3 500 € 14 - 23 € Hauts-de-France 2 000 - 3 300 € 13 - 22 €

Perspectives d’évolution et hausses de salaire

Un charpentier peut évoluer vers des postes mieux rémunérés :

Poste Salaire brut mensuel Chef d'équipe 3 000 - 4 500 € Conducteur de travaux bois 3 800 - 5 500 € Charpentier indépendant 6 000 € et plus

Le métier de charpentier est un pilier du BTP, avec de nombreuses opportunités d’évolution. Grâce à la demande croissante pour les constructions en bois et les rénovations, les perspectives de carrière sont attractives. En développant ses compétences et en se spécialisant, un charpentier peut considérablement augmenter son salaire et accéder à des postes à responsabilités ou devenir entrepreneur.

Par Camille Decambu