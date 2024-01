Une école secondaire transformée en campus technologique avec HIMACS comme point de rencontre

Le bâtiment d'origine, une école secondaire située aux Pays-Bas, se composait de différents espaces tels que des salles de classe, un gymnase, un auditorium, etc. et c'est précisément cette disposition caractéristique qui a séduit le propriétaire. « Nous voulions que notre entreprise soit aussi une école. En fin de compte, vous travaillez dans une salle de classe et les couloirs sont le lieu de rencontre entre collègues, pour discuter ou téléphoner », explique M. Verdel. Ce lieu était tellement idéal que les couleurs d'origine de l'école (jaune, rouge, bleu) et d'autres éléments, tels que les anneaux de l'ancien gymnase suspendus au-dessus de l'actuelle réception, ont été conservés pour le nouveau projet.

L'entrée du bâtiment, également destinée à servir d'espace pour prendre un café et de lieu de réunion, accueille un grand comptoir en pierre acrylique HIMACS. Conçue dans la teinte Urban Concrete de HIMACS, le choix de cette tonalité grise a permis de conserver les tons du bâtiment d'origine tout en s'harmonisant parfaitement avec le vert de la charte graphique l'entreprise porteuse du projet, ainsi qu'avec les éléments en bois incorporés pour ajouter une touche chaude aux espaces.

Avec ses 10 mètres de long, le comptoir attire l'attention par son aspect net et robuste, et l’imposant plan de travail en HIMACS sert à la fois d’espace d'accueil et de point de rencontre pour les employés. « Beaucoup de gens se sont demandés comment nous avions réussi à intégrer un comptoir aussi grand dans l'espace, et c'est précisément parce que HIMACS permet d'assembler différentes parties sans aucun joint visible », explique Design & Meer studio.

Cette caractéristique particulière du matériau - qui, pour ce projet, a permis d’assembler 35 plaques pour créer un comptoir au design totalement uniforme - complète les propriétés hygiéniques exceptionnelles d'HIMACS : toute la surface du comptoir est non poreuse et lisse, ce qui empêche toute accumulation indésirable de saletés, de bactéries et de virus. C'est pour cette raison que ce matériau Solid Surface est idéal pour les projets soumis à un trafic quotidien élevé.

« Nous avions déjà réalisé un certain nombre de projets avec HIMACS et c'est toujours un matériau fantastique avec lequel il est possible de travailler. Grâce à la possibilité d'assembler le matériau de manière sans joints apparents, nous pouvons créer des projets d'une beauté exceptionnelle, tant pour les particuliers que pour les entreprises, dans des espaces où nous n'aurions jamais pu le faire en raison de leur taille. Dans ce projet, une fois de plus, nous avons créé un véritable bijou », ajoutent les responsables de Design & Meer.

Crédits Photos : Roos Jansen, from Lichtgevoelig filmproducties